港鐵女大聲說話被阻！怒吼：我係鍾意大聲　挑釁大叔下車結局爆笑

顧己及人，乘搭交通工具時應盡量收細聲浪，但港鐵經常有人因說話聲量問題發生爭執。本港社交平台Threads流傳影片，在駛往長沙灣站的港鐵車廂內，1名女子疑因說話聲浪過大而被1名大叔勸阻，結果觸發罵戰。女子做出「手指指」大動作咆哮，爆粗罵「我鍾意講嘢大聲，關你X事啊！」；大叔則警告「唔好郁手郁腳啊」，惟女子未肯罷休，聲言「我而家係鍾意郁手郁腳，咁點啊？」，並挑釁大叔下車。然而大叔沒有下車，雙方在車門邊互罵，最終卻以極具戲劇性方式收場，引發網民熱議。



有網民看到結尾笑言「最後堅喎」、「永遠都係隔籬啲反應最好睇」、「香港奇觀」。不過也有網民感嘆「好煩」、「搭車鬧交成為咗一種風氣……」、「壓力真係好大」。



在駛往長沙灣站的港鐵車廂內，1名女子疑因說話聲浪過大被1名大叔勸阻，雙方觸發罵戰。（Threads@yathang.10）

乘搭港鐵應注意說話聲量，以免騷擾其他乘客。有網民在Threads發布港鐵車廂罵戰影片，顯示駛往長沙灣站的港鐵列車內，有1名女子疑因說話聲量太大問題，與1名大叔激烈爭吵，樓主留言「人生體驗+1」。

【影片直擊】港鐵女子大聲說話被阻！發難咆哮：報警啦！

影片長逾1分鐘，看到當時港鐵車廂站滿乘客，人群中1名戴黑色口罩的女子，與1名大叔「劍拔弩張」，互相指罵。女子中英文喝斥大叔「你去報警啦，而家，right now！」，大叔聞言回應「而家無警察喎」，女子即怒嗆「咁你咪報囉！你無電話咩？打999囉！話我大聲吖嘛！打999啦！而家！」。

戴黑色口罩女子與大叔互相指罵，相當大聲激動。（Threads@yathang.10）

戴黑色口罩女子與大叔互相指罵，相當大聲激動。（Threads@yathang.10）

戴黑色口罩女子與大叔互相指罵，相當大聲激動。（Threads@yathang.10）

雙方激動對峙：大叔斥「唔係妳屋企」 女子：我鍾意講嘢大聲關你X事啊！

說到激動處，女子大動作揮動手指時幾乎碰到大叔，大叔表示「唔好郁手郁腳啊！警告妳！」，女子卻變本加厲，揚言「我而家係鍾意郁手郁腳，咁點啊？我係鍾意郁啊！」。大叔強調港鐵乘客眾多，而且「呢度地鐵啊，唔係妳屋企啊！」，女子反駁「咁又點啊？關你X事啊！我鍾意講嘢大聲關你X事啊！」。

女子挑釁大叔乘客下車：報警啊，出嚟！

女子隨後趁列車到站，挑釁大叔下車，「報警啊，出嚟！出嚟啊你！」。影片最後，女子下車，不斷叫大叔「出嚟啊！」，大叔則回嗆「八婆！X街啊！」。

女子趁列車到站，挑釁大叔下車。（Threads@yathang.10）

女子下車挑釁 大叔未跟隨 車門關閉結局反高潮

從另一目擊者拍攝影片看到事件後續，女子已下車，站在車外門邊向車內的大叔叫囂，「出嚟啊！報警啊！」。不過大叔未有下車，雙方在車門邊互罵，情緒相當激動。直到車門關上，事件迎來戲劇性發展，事關車門關上把2人分隔一刻，2人隨即「收火」，阿伯留在車內頓時停口，而女子留下1句「做咩唔出嚟啊？」後轉身離開，結束鬧劇。

女子已下車，站在車外門邊向車內的大叔叫囂。（Threads@rebound_king_）

女子已下車，站在車外門邊向車內的大叔叫囂。（Threads@rebound_king_）

大叔未有下車，雙方在車門邊互罵。（Threads@kaylee1229y）

網民爆笑：最後堅喎 嘆港鐵車廂罵戰常發生

網民看後議論紛紛，有人對結局感到「爆笑」：

「笑死」



「最後堅喎，你出嚟啊！你入嚟啊！」



「喂呀，一個出嚟、一個入去，想點啊？度門一閂咗你兩個又唔出聲，我感覺有啲失落囉」



「我以為有MMA，點知最後都係口水」



「永遠都係隔籬啲反應最好睇」



「香港人效率為先，女人唔想坐過站，男人又唔想提早落車，交織成獨特的香港奇觀」



「好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦」



不過亦有網民感嘆近年港鐵車廂罵戰頻生：

「日日都發生，啲人唔厭㗎咩？好煩膠」



「搭車，鬧交成為咗一種風氣」



「壓力真係好大」



港鐵滋擾乘客、說粗口可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000港元。

除此之外，若乘客在爭執過程中情緒失控甚至說「粗口」，根據《港鐵附例》第28H(1)條，於鐵路處所使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，同樣可被罰款5,000港元。