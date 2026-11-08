乘搭港鐵不應破壞幕門。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵天水圍站月台有穿上吊帶短裙的疑似女子，因碰撞問題與1名男子大聲爭吵，斥責對方「你掂到我呀！」，並挑釁「係咪要xxx呀？」。男子放棄爭拗走開，女子即暴怒瘋狂大力踢幕門，港鐵職員到場處理，問1句後女子收起「金剛腿」，上車離開，但上車後仍多次踢門泄憤。



影片震驚網民，有人笑言「港版春麗」、「有食過夜粥，個前撐算幾穩」，亦有大批人批評女子離譜，「刑事毁壞，着住條裙都咁粗魯」、「情緒咁唔穩定唔應該畀佢上車。報警」、「唔應該破壞公物」。另有網民爭拗「女子」性別，懷疑是否男扮女裝。



港鐵天水圍站月台有穿上吊帶短裙的疑似女子不斷踢幕門。（Threads）

有網民於11月7日在Threads發布影片，指在港鐵天水圍站月台目擊有女子與男子「好大聲喺度拗」，其間女子斥責男子「你掂到我呀！」，男子反駁「係妳掂到我呀！」，女子聞言挑釁「係咪要xxx呀？（聽唔清）」，男子則走開表示「唔同你拗！」，惟女子咆哮「死老嘢！早啲死啦！」，並開始踢門，踢了十下左右就有港鐵職員到場處理。

【影片直擊】與男子爭吵 港鐵天水圍站女子狂踢幕門：你掂到我呀！

從影片看到，港鐵天水圍站月台位置，1名穿白色吊帶短裙女子以連環左右腳「金剛腿」踢幕門，傳出「嘭」聲巨響，可見力度相當大。站在旁邊的少年見狀轉身遠離，女子則露出兇狠表情。

短裙女子以連環左右腳「金剛腿」踢幕門，傳出「嘭」聲巨響。（Threads@tszzzztung）

短裙女子以連環左右腳「金剛腿」踢幕門，傳出「嘭」聲巨響。（Threads@tszzzztung）

站在旁邊的少年見狀轉身遠離。（Threads@tszzzztung）

港鐵職員到場問1句 女子即停腳

另1段影片看到，有港鐵職員到場處理，女子收起「金剛腿」沒再踢門，等候列車到站。樓主補充，當時港鐵職員問女子「係咪要報警」，女子就「停咗無踢」，然後上車離開。

有港鐵職員到場處理，女子收起「金剛腿」沒再踢門，等候列車到站。（Threads@tszzzztung）

上車後繼續踢門

事件引起網民熱議，有另1名乘客上載港鐵車廂內拍攝影片，顯示車上乘客眾多，惟該女子仍多次大力踢車門，「嘭」聲不絕。

另1名乘客上載港鐵車廂內拍攝影片，顯示女子仍多次大力踢車門，「嘭」聲不絕。(Threads@stuffyb_dwuw）

另1名乘客上載港鐵車廂內拍攝影片，顯示女子仍多次大力踢車門，「嘭」聲不絕。(Threads@stuffyb_dwuw）

網民笑：港鐵版春麗 批破壞公物離譜

網民看過影片嘩然，有人笑言：

「港版春麗」



「有食過夜粥，個前撐算幾穩」



「佢嘅泰拳前撐腳做得非常之好，留意下，佢嘅重心沒有過分傾斜，前腳掌部份出力非常之勇猛，係不可多得嘅人才」



亦有大批網民指摘女子離譜：

「條女都係欺善怕惡的人，受了氣發唔到圍就搵啲死物嚟發泄」



「刑事毁壞，着住條裙都咁粗魯」



「點解咁空曠都可以掂到對方？（唔知邊個掂邊個）」



「報警check check幕門好，一陣移咗位卡住列車好嚴重」



「情緒咁唔穩定唔應該畀佢上車。報警」



「而家呢個年代香港人真係好大壓力～不過都唔應該破壞公物」



也有網民指出經常看到該女子：

「日日返工都見到佢由天水圍搭到香港站，次次都末路狂奔咁跑去搭車」



「平日放工時間，試過見過佢着同一套衫，全程車同對玻璃門自言自語，當時佢情緒平靜的」



網民爭拗「女子」是否男扮女裝

另有網民懷疑該「女子」是男扮女裝，隨即有網民反駁：

「男人嚟㗎喎，睇個樣」

「點解唔可以係女人做？事主聽到佢哋嘈交，聽到把聲㗎嘛」

刑事毀壞可監禁10年

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者可罰款5,000港元。根據《港鐵附例》第28H(1)(c)條，任何人於鐵路處所之上，不論何時不得損壞鐵路處所上任何財物，違者同樣可罰款5,000港元。

另根據《港鐵附例》第28A條「不恰當操作設備等」的1(b)條，除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得干預或故意妨礙或干擾由港鐵公司擁有或控制的任何機械、電力、電子、電訊或其他器具的運作，違者可罰款5,000港元及監禁6個月。

而根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，最高可處監禁10年。