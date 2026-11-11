港首個大型成人展取消！廣州國際性文化博覽已連辦28屆賣性愛娃娃

【香港成人展MFE】原定11月13日在香港富豪機場酒店舉行的香港首個成人展「MEGA FANS EXPO 2026（MFE）」，主辦方亞洲娛樂集團（AEE Group Limited）今日（11月11日）確認活動取消，官方訂購平台KKday亦宣布，因藝人團入境問題，活動取消並安排全額退款。根據多位參展日本AV女優，包括波多野結衣、宮下玲奈、青空光、大槻響等人的「X（前稱「Twitter」）」及私訊截圖，指她們在抵達香港後遭到拒絕入境。



香港成人展MFE突取消。

+ 14

香港首個大型成人展觸礁，而廣州第28屆國際性文化博覽會，剛在10月31日至11月2日一連三天成功舉行。場內更有大量不同款式的男女仿真性愛娃娃發售，其中售價7,000至1萬人民幣（約8,190至1.17萬港元）的產品最受年輕人歡迎，不少人更即場下單訂購。



場內亦有男性造型的仿真性愛娃娃。 （聚展網圖片）

場內有不同款式的仿真性愛娃娃發售，包括二次元造型的娃娃。(《金羊網》圖片）

會場內有許多精明仿真性愛娃娃展出。（Ｘ@lolicon42051636）

會場內有許多精明仿真性愛娃娃展出。（Ｘ@lolicon42051636）

會場內有許多精明仿真性愛娃娃展出。（Ｘ@lolicon42051636）

廣州性文化博覽會為何能一年辦一次，辦足28年？

廣州性文化博覽會一直在演變，據《羊城晚報》報道，1999年的首屆名叫「性用品展銷訂貨會」，由廣東省計生委主辦，組委會以為入場者有5,000人已是極限，沒料到3天來了10萬人。2003年改名「性文化節」；2013年由於政府部門不得主辦盈利活動，改由中國性學會與廣東共創接手。

廣州的展會定位在於商品與教育，而不是性表演。（世展網圖片）

廣東省計生委原主任張楓指，辦第一屆是因為下鄉調研見到大量「性盲」；性學者潘綏銘認為，1990年代末廣東思想與市場同時開放，性觀念已變，商品市場未跟上。2位專家的說法，把廣州的展會定位在於商品與教育，而不是性表演。

廣州第28屆國際性文化博覽會吸引逾6萬人進場。(《金羊網》圖片）

逾350家品牌參與 普通市民可購票入場

在剛過去的第28屆國際性文化博覽會，10月31日在廣州海珠國際會展中心開幕，會場佔地2.3萬平方米，有350多家品牌參與，同期有白皮書與中山三院專家義診，入場人士必須年滿18歲，普通市民亦可購票參觀，正價門票為100人民幣（約117港元）。主辦方統計吸引了超過1萬名海內外專業採購商到場洽談，其中包括來自近40個國家的海外買家，而觀眾規模約6萬至 6.16萬人次。

場內亦有男性造型的仿真性愛娃娃。 （聚展網圖片）

內地《營業性演出管理條例》（司法部2020年修訂版）第2條界定營業性演出為以營利為目的、向公眾舉辦的現場文藝表演；第15條規定外國藝人參加須向省級文化主管部門申請；第25條列明不得宣揚淫穢、色情。商品陳列不落入演出審批，但境外藝人登台就要審批。

廣州第28屆國際性文化博覽會吸引逾6萬人進場。(《金羊網》圖片）

未獲入境處許可 旅客禁止參與任何形式僱傭工作

香港《入境規例》(第115A章)第2(1)條的規定，所有持旅客身分抵港的非本地人士，在未獲入境事務處處長明文許可前，無論受薪與否，一律嚴禁在港參與任何形式的僱傭工作、開展業務或提供商業演藝服務。雖然部分參展女優稱已委託中介申領相關手續，但在香港嚴密的出入境管制體系下，即便持有入境許可或簽證，管制站前線人員在清關時仍具備最終裁量權；一旦發現當事人申報的訪港目的、活動具體形式（如一對一見面會、親密互動環節）與工作簽證申請範疇存在分歧，入境處便有權依法行使職權拒絕入境並即時遣返。