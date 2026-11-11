黃仁勳出軌AI片一覽！車廂親熱跳貼身舞　網民：燒多少Token？

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）陷入桃色醜聞，彭博及Axios等網站11月8日披露黃仁勳向英偉達員工的內部電郵，他在信中承認出軌，並向妻子、家人及員工致歉，事件引起國際社會關注。黃仁勳的「小三」，是被懷疑是中國間諜的女商人黃樂（又名Le Huang和Alice Huang）。



作為全球AI產業界的最頂尖人物，黃仁勳出軌醜聞激發網民創意，掀起二次創作潮，從Coldplay演唱會Kiss Cam名場面、經典愛情電影片段到偷食懺悔名曲MV應有盡有！網民亦不禁說，這一波二創潮「不知燒掉多少Token」。



英偉達創辦人黃仁勳承認出軌引發關注，其出軌對象被指是女商人黃樂。（台灣今日新聞網NOWNEWS）

1. 車廂上演親親男女諜影戰

有網民創作了黃仁勳與黃樂在車廂內親熱的戲碼，表面上是黃仁勳沉醉在溫柔鄉，與女方火辣辣地擁吻，但實質是他拆穿了女方的間諜身份，但仍捨不得她離開，一句「多留五分鐘」成為全片焦點，但最後美女卻頭也不回地打開車門離開。

AI生成的影片見到黃仁勳與黃樂在車廂內熱烈擁吻，像真度極高。（X@@johnAGI168）

黃仁勳與女間諜在車廂親熱，表面上是男方沉醉在溫柔鄉，但實質是他拆穿了女方的間諜身份。（X@@johnAGI168）

另一段影片，則是黃仁勳與黃樂在露台乾杯暢飲，而黃樂手腕上的手鐲在閃出綠光，然後他們的關係就突然公諸於世，被全球記者追訪。

另一段影片生成黃仁勳與黃樂在露台乾杯暢飲的影像。（X@@johnAGI168）

黃仁勳與黃樂的關係突然曝光，即時被全球記者追訪。（X@@johnAGI168）

2. 化身韓流雙人舞組合挑戰《Trouble Maker》

韓流組合泫雅與張賢勝在2011年推出的《Trouble Maker》，以挑逗性的口哨旋律與大膽貼身舞蹈聞名。有網民將黃仁勳與黃樂的樣子嵌進原版打歌舞台，畫面中兩人跟隨節拍完成搭肩、撫摸與貼面旋轉等一系列高難度雙人舞動作，台下觀眾甚至還有馬斯克、特朗普等人鼓掌、為二人歡呼，網民直言畫面衝擊力之大讓人難以直視。

黃仁勳與女主角被換臉合成至《Trouble Maker》打歌舞台，隨著節奏完成親暱貼身的雙人舞步。（網上影片截圖）

由泫雅和張賢勝組成的TROUBLE MAKER，以挑逗性的口哨旋律與大膽貼身舞蹈聞名。（資料圖片）

3. 重現Coldplay「Kiss Cam」尷尬一刻

早前在Coldplay演唱會上，Astronomer行政總裁與人力資源主管因被現場「Kiss Cam」在大螢幕捕捉到親暱擁抱，導致地下情曝光並先後離職。網民借用現場片段，將大螢幕上的男女主角換成黃仁勳與出軌對象黃樂，同樣定格在二人尷尬相擁後尷尬掩面的瞬間，在X平台短短一日便累積數萬讚好，連海外主流媒體亦紛紛轉載。

Coldplay「Kiss Cam」的主角換成黃仁勳與黃樂，定格兩人尷尬相擁的瞬間。（網上圖片）

4. 深情對嘴偷食懺悔名曲

要數偷食坦白名曲，必定少不了美國歌手Usher的經典《Confessions Pt. II》。網民直接將整支MV進行AI換臉，黃仁勳身穿招牌黑皮褸在孤寂昏暗的射燈之下，神情落寞、嘴型完美貼合歌詞咪嘴熱唱，轉身抬頭時的一臉愁容更是逼真，網民激讚：「太逼真了，至今未有人知道大家在爆出黃仁勳出軌這天燒了多少token」。

5. 《心跳500天》電梯邂逅變《500 Days of Chip》

經典愛情電影《心跳500天》（500 Days of Summer）中，男女主角在狹窄辦公室電梯內，因女主角一句「我喜歡The Smiths樂隊」而擦出愛火。網民大玩諧音將片名改成《500 Days of Chip（晶片）》，將這段文青名場面AI換頭換成黃仁勳與黃樂。兩人在電梯裡戴著耳機相視而笑、氛圍曖昧，原版的浪漫對白被網民解讀成科技界的「晶片私情密碼」。

經典愛情電影《心跳500天》中，男女主角在狹窄辦公室電梯內，因女方一句搭訕而擦出愛火。（《心跳500天》劇照）

愛情電影電梯定情名場面遭換臉改造，黃仁勳與緋聞女主角戴著耳機相視而笑。（網上圖片）

6. 經典鬼片換臉 男人偷食慘遭女鬼索命

2002年印度經典靈異驚悚片《Raaz》（秘密），原片劇情講述男主角因出軌背叛婚姻，結果在陰暗森林別墅中遭到厲鬼索命。網民用AI將驚恐萬狀的男主角換上黃仁勳的臉，而步步進逼、面露陰森笑容的女鬼則被換成黃樂。短短18秒的片段配上陰沉詭異的印度傳統配樂，配文一句「Jensen Huang be like」，片段迅速在海外社交平台瘋傳，連《今日印度》亦有專門轉載報道，調侃為「Raaz 2.0」。

印度經典靈異驚悚片《Raaz》（秘密），原片劇情講述男主角因出軌背叛婚姻，結果在陰暗森林別墅中遭到厲鬼索命，網民用AI將男主角換上黃仁勳的臉。（網上圖片）

而步步進逼、面露陰森笑容的女鬼則被換成黃樂。（網上圖片）

7. 揭開iPhone Duo小三即現形

網民以蘋果新品摺機iPhone Duo作為題材，鏡頭一開始對準一部合上的iPhone Duo，外螢幕展示著黃仁勳與妻子洛麗（Lori Huang，婚前姓 Mills）的恩愛合照；而當將電話由中間翻開、擴展成雙螢幕時，新展開的另一側螢幕竟然赫然浮現出黃樂的身影，由二人恩愛慘變三人行！

iPhone Duo由合攏翻開成雙螢幕，新展開的另一側隨即浮現出黃樂的身影，由二人恩愛慘變三人行。（網上圖片）

8.跪英偉達顯卡讀懺悔

別的丈夫做錯事，必然是跪玻璃道歉，但貴為英偉達的執行長，黃仁勳跪的是NVIDIA GeForce RTX系列顯卡，一字一淚地讀出保證書，而背後有人拿着雞毛掃更是畫龍點睛的微妙處！