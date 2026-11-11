澳牛伙計戴勞力士？外國KOL:意想不到炫富方式 網民:勿低估打工仔

香港茶餐廳伙計竟然個個戴名錶？佐敦老字號澳洲牛奶公司（澳牛）近日意外在網上爆紅，一名海外鐘錶KOL發現，店內多名身穿白色制服的伙計，手腕上竟佩戴價值不菲的勞力士（Rolex），與數十元的平民餐點形成強烈反差。



影片曝光後，有網民聲稱名錶由老闆贈送，專門獎勵忠心員工，更傳出最低年薪達55萬元的驚人待遇。不過，亦有網民認為，香港老一輩向來重視名錶，直言不應低估茶餐廳伙計的經濟實力。



澳洲牛奶公司多名伙計被發現佩戴疑似勞力士名錶開工，引起網民熱議。（IG@thewristsavant影片截圖）

端39元餐點戴15萬元名錶？ 澳牛伙計意外爆紅

鐘錶KOL Rico Gerard近日在Instagram發布影片，到訪位於佐敦白加士街的澳洲牛奶公司，不過鏡頭並非對準招牌炒蛋多士或燉奶，而是店內一眾伙計的手腕。

影片可見，多名員工身穿白色制服，在店內忙於落單、送餐及招呼食客，然而仔細一看，他們手腕上竟佩戴多款疑似勞力士名錶，包括黑藍圈GMT-Master II、潛航者型（Submariner）等熱門系列，部份更戴着金色錶帶款式。

Rico Gerard以英文打趣指，伙計戴着價值2萬美元（約15.6萬港元）的勞力士，卻端着只值5美元（約39港元）的餐點，形容是令人意想不到的炫富方式。不過，有關金額屬拍片者概括描述，並非逐隻手錶的正式估價，實際型號及真偽亦未經專業鑑定。

拍片者形容，澳牛伙計佩戴價值約2萬美元（約15.6萬港元）的名錶，卻端着僅值5美元（約39港元）的餐點。（IG@thewristsavant影片截圖）

網傳老闆送金勞獎忠心 最低年薪55萬惹羨慕

影片隨即引起熱議，有網民轉發至Threads，驚訝表示：「澳牛伙計人人都有隻勞？」更有網民聲稱澳牛「最低薪員工年薪55萬元」：

「老細送㗎。愈做得耐就愈靚。」



「我真係有問過佢哋，有個年資做得最耐係全金Daytona。」



「澳牛三十年前已經人人一隻勞，最勁係全部員工都fit嘅無甩漏。」



「香港良心企業，佢哋個個做咗幾廿年，年年出2至4個花紅。」



「之前講過佢哋係有seasonal bonus（季度花紅），最低薪員工年薪55萬。」



倘若年薪55萬元屬實，平均每月收入約4.58萬元，對不少前線餐飲業員工而言相當吸引。不過，老闆送錶、花紅及薪酬安排目前均屬網民說法，尚未獲澳牛管理層證實。

鐘錶KOL Rico Gerard到訪佐敦澳牛，意外發現多名員工手腕上佩戴名錶。（余月明攝）

戴勞力士不等於有錢？港人揭老一輩名錶文化

事件亦引起海外網民討論，有人質疑伙計佩戴的腕錶是否真品，但部份自稱熟悉香港文化的網民隨即提出不同看法。

有英文留言指出，片中員工屬於較年長一代，很可能早於多年前已購入勞力士，並長期佩戴，對部份老一輩香港人而言，勞力士不單是報時工具，更是身份地位及個人成就的象徵。

該網民分享，自己認識近30年的一名夜更保安員，便擁有3隻勞力士，強調在香港擁有真勞力士「根本唔係咩大不了嘅事」，認為外界不應因為對方從事基層工作，就懷疑名錶真假。另一名網民亦表示，佩戴勞力士或其他昂貴腕錶，是部份香港人的傳統消費習慣，認為名錶在香港並不罕見。

影片可見，澳牛其中一名員工佩戴金色腕錶工作，款式引起鐘錶愛好者討論。（IG@thewristsavant影片截圖）

網民：勿低估茶餐廳隱形富豪 巴士車長都可能有樓

討論逐漸由名錶延伸至香港前線員工的實際財力。有網民提醒外界，不應低估香港、台灣及新加坡餐廳、小食檔和熟食攤檔的員工、東主或其家人，認為當中不乏資產豐厚的人士。

有網民直言：「開茶餐廳開到揸拉利都見過，戴勞有咩出奇」，亦有人指出「其實好多巴士車長都係，香港地其實好多人嘅財富同份工冇關係」。更有網民分享，認識一名巴士車長，名下竟然擁有3個已供滿按揭的私人住宅單位及一幢村屋，形容在香港單憑職業推斷一個人的財富，未必準確。

若網傳『最低年薪55萬港元』屬實，折合平均月薪高達約4.58萬港元，遠超香港前線飲食業的薪酬常態。根據香港政府統計處公布的工資中位數統計，香港一般茶餐廳或餐飲服務業侍應生，每月平均工資中位數普遍落在1.5萬至1.8萬港元水平；即使是資深部長級人員，月入亦多在2.5萬港元上下浮動。若澳牛前線基層員工真能憑藉季度花紅（Seasonal Bonus）達到年薪逾50萬港元，不僅在傳統餐飲業界堪稱鳳毛麟角，更甚至媲美本地金融機構或專業技術職位的中層薪資待遇，難怪傳聞一出隨即掀起網民對老牌名店慷慨分紅的無限憧憬。

（Threads@yeee_abc）