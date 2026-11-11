首屆淘寶雙11僅27品牌　成交額12年後漲逾萬倍　為何要選11.11？

當年熱話｜做生意理應趁旺季開倉，偏偏有人專挑淡月出手，還做出了全球最大的網購節。17年前的今日，即2009年11月11日，阿里巴巴旗下的淘寶商城（其後改名天貓）首次舉辦「雙十一」促銷。當時只拉到27個品牌參與，打出「全場5折、全國包郵」，辦公室只有十多人值守。



結果當日成交額達5,200萬元人民幣（按當年匯率約5,900萬港元），有商家朝早已經要四出補貨。這場本來只為「讓人記住」的小型促銷，其後定為每年一度的購物節。到2021年，成交額升至5,403億元人民幣，12年間增長逾1萬倍。不過自2022年起，阿里巴巴已不再公布實際成交額。



淘寶雙11始於2009年。（淘寶網）

原意只想讓人記住淘寶商城 選11.11因是零售促銷空檔期

阿里巴巴於2019年發布的官方回顧資料顯示，「雙十一」由時任淘寶商城總經理張勇在2009年構思。張勇其後受訪時憶述當年的初衷，「因為我們小、新」，想要做些事來讓人認識淘寶商城，

目標就很純粹，讓別人記得我們。 時任淘寶商城總經理張勇

為何揀11月11日，他曾解釋，前面有國慶黃金周，後面有聖誕季，11月中正好是零售業沒有大型活動的空檔。據張勇回憶，首屆雙11淘寶商城成交額約為平日的10倍。

淘寶雙11始於2009年，其後陸續推出不少優惠，例如包郵等。（淘寶網）

開場前仍有品牌要求退出

內地商業媒體《華商韜略》於2018年報道，首屆活動籌備時，品牌對網上促銷信心不足，直至開場前仍有品牌致電堅持退出。團隊最終好不容易湊夠27個品牌，另有報道指當中包括李寧、聯想、飛利浦等。

臨時頂替的百麗被清倉

同一篇報道指，被臨時拉來頂替的女裝鞋品牌百麗，當日把所有能賣的貨全部賣光，對着空蕩蕩的倉庫一臉錯愕。全場單店最高紀錄由服裝品牌Jack & Jones（傑克瓊斯）創下，一日賣出逾520萬元人民幣。另有內地媒體報道，有商家要臨時到實體店調貨，放上網繼續賣。

首屆峰值每秒約400宗交易

阿里巴巴資料顯示，首屆雙十一共產生26萬件包裹。到2019年，天貓雙十一的交易峰值達每秒54.4萬筆，官方稱是2009年的1,360倍，以此推算，首屆的交易峰值約為每秒400筆。

2025年11月11日，山東東營，廣饒縣快遞集中配送中心的工作人員正在對快遞包裹進行掃碼分揀。（CFP）

12年漲逾萬倍 成交額約等於香港全年零售1.86倍

此後成交額年年破頂，2010年為9.36億元，2016年首次破千億，達1,207億元，2019年為2,684億元。2021年活動已延長至11日，成交額達5,403億元人民幣，約6,500億港元。政府統計處數字顯示，香港2021年全年零售業總銷貨價值的臨時數字為3,529.65億港元。換言之，該年雙十一11日的成交額，約等於香港全年零售的1.86倍。

淘寶自2022年起不再公布雙11的成交額。（淘寶網）

2022年起不再公布成交額

至2022年，阿里巴巴首次沒有公布雙十一的最終成交額，只稱與去年表現持平，同年亦沒有再舉辦晚會。外國媒體當時分析，原因包括疫情封控拖累內地經濟、監管收緊，以及京東、拼多多、抖音等平台分薄市場。

由4個「1」聯想出來的光棍節（坊間流傳最廣的說法，是源自1993年南京大學一間宿舍的4名單身男生），經過一場只求被人記住的促銷，最終變成全球規模最大的網購節日之一。

（綜合）