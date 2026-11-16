山西男持刀斬妻及岳母獲保釋　36日後勒斃妻再自盡　家屬追責無果

家暴案件的羈押尺度，往往直接關係受害者的人身安全。山西太原早前發生1宗家暴倫常慘劇。當地1名男子持菜刀斬傷妻子及岳母後，雖被公安刑事拘留，但檢察院未批准逮捕，男子獲准「取保候審」（即保釋候查）。豈料獲釋僅36日，該男子竟在家中將妻子勒斃，隨後持刀自盡。



死者家屬質疑檢方當初不予批捕的決定埋下殺機，今年8月底委託律師向檢察院遞交追責申請，惟逾2個半月仍未獲答覆。檢方日前回覆傳媒查詢時僅稱「案件仍在辦理」，未有公開不予批捕的具體理由。



李女士與母親段女士均被男方揮刀斬傷。（《浪潮新聞》圖片）

餐廳結業夫妻矛盾加劇 男方揮菜刀斬妻及岳母

據內地媒體《浪潮新聞》報道，涉事男子李某清原本與妻子李女士在太原經營餐廳，其後受疫情影響餐廳結業，2人感情與生活矛盾持續加劇。2026年6月10日，李某清在太原市尖草坪區東泰苑屋苑住所內對妻子施暴，更持菜刀揮斬。李女士的母親段女士趕到現場勸阻時，亦遭李某清斬傷。家屬報警後，尖草坪區公安分局刑事立案並拘捕李某清。

李女士面部瘢痕屬「輕傷二級」，頭皮瘢痕為「輕微傷」。（《浪潮新聞》圖片）

家屬所持的2份傷情《鑑定意見通知書》顯示，李女士面部瘢痕屬「輕傷二級」，頭皮瘢痕為「輕微傷」；段女士頸部受創並有窒息徵象，同樣是「輕傷二級」，頭皮瘢痕為「輕微傷」，其頭部共被斬4至5刀，傷口縫合逾10針。公安完成調查後，向尖草坪區人民檢察院提請逮捕李某清，惟檢方不予批捕，李某清其後獲准保釋候查，離開看守所。

段女士頸部受創並有窒息徵象，同樣是「輕傷二級」，頭皮瘢痕為「輕微傷」。（《浪潮新聞》圖片）

保釋36日後再行兇 妻子遭勒斃男方揮刀自盡

2026年7月16日晚，李女士的繼父王先生因長時間無法聯絡女兒，前往東泰苑住所查看，驚見住宅樓下已拉起警戒線，多名刑警正在場蒐證。在場人員當時未有透露案情，亦拒絕讓家屬進入屋內。數日後，警方才向家屬交代案發經過。根據警方通報，7月16日下午2時，李某清在住所內用繩索勒斃李女士，其後持刀自盡身亡。死亡鑑定文書載明，李女士死因為頸部遭鈍性外力擠壓，引致機械性窒息。家屬認為，李某清有持械傷人的暴力記錄，獲釋後持續威脅女兒安全，檢方此前不予批捕是釀成悲劇的主因。

檢方此前不予批捕是釀成悲劇的主因。 家屬控訴

2026年7月16日，李女士被男方勒斃，多名刑警在場蒐證，拒絕讓家屬進入屋內。（《浪潮新聞》圖片）

死亡鑑定文件顯示，李女士死因為頸部遭鈍性外力擠壓，引致機械性窒息。（《浪潮新聞》圖片）

家屬提交追責申請逾2月無果 檢方稱仍在辦理

2026年8月27日，死者家屬委託代表律師向尖草坪區人民檢察院遞交申請書，要求檢方解釋當初不予批捕的理據，並釐清事件的責任歸屬。律師透露，檢察院人員當時登記了家屬的訴求，但截至11月仍未有答覆。家屬期間多次前往尖草坪區公安分局查詢進展，警員卻讓家屬向檢察院追究責任。

11月9日，家屬向傳媒公開事件始末。11月13日，尖草坪區人民檢察院回覆傳媒查詢時表示「該案仍在辦理中，相關情況不便對外透露」。截至目前，當地官方仍未公開說明當初不予批捕的具體原因。

