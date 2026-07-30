加拿大家暴慘劇｜29歲亞裔女被丈夫捅死　盜竊被捕保釋4天即殺妻

加拿大多倫多爆出震撼當地的家庭慘劇。1名獨自到加國追尋音樂夢的29歲越南裔鋼琴教師，日前在住宅走廊內身中數刀不治，警方隨後拘捕其28歲涉案丈夫，並控以一級謀殺及違反保釋條件2罪。調查發現，被告2022年已涉嫌襲妻被控；案發前僅4天，又因涉嫌盜竊妻子手機而被簽發禁制令並獲准保釋，豈料短短數日後即演變成命案。



本案過後當地再發同類案件，引爆社會對加拿大保釋制度漏洞的強烈憤怒。加拿大國會保守黨議員卡納（Arpan Khanna）提出公開質疑，批評現行保釋制度罔顧受害者與公共安全。



多倫多警方已封鎖案發住宅。（《Global News》影片截圖）

追夢鋼琴教師走廊遇害 警方還原案發經過

據警方通報，當地7月18日下午約2時37分，警方接到報案指，有人在費爾維尤購物中心（Fairview Mall Drive）和唐密爾斯路（Don Mills Road）附近的1棟住宅內持刀。警方趕到現場後，發現1名身中數刀的女子倒在走廊中。現場救護人員立即搶救，惟女子傷勢過重，不治身亡。

案件發生在費爾維尤購物中心（Fairview Mall Drive）和唐密爾斯路（Don Mills Road）附近住宅內。（Google地圖截圖）

經警方確認，遇害女子是29歲多倫多越南裔女子阮氏（Thi Nguyen）。據《 Global News》，她哥哥在社交媒體上透露，她20多歲時獨自從越南來到多倫多追尋音樂夢，畢業後成為1名鋼琴教師，同時擔任醫療實驗室技術員，還在1所教堂指導唱詩班。

警方公布受害者照片。（多倫多警方通報截圖）

疑犯曾涉家暴兼違保釋令 獲釋僅4天再犯謀殺

疑犯在警方到達前已逃離現場，調查人員隨後確認兇手為旺市（Vaughan）28歲男子李馬丁（Martin Ly），即受害者丈夫，現已被捕，他被控一級謀殺罪及違反保釋條件罪。

據悉，李馬丁曾在2020年12月涉嫌襲擊妻子被控。悲劇發生前4天，亦即7月14日，又因盜竊妻子手機被指控，法院下達禁制令，禁止他出現在距離妻子住所、工作地點等活動範圍200米以內區域。李馬丁原定於2026年7月20日上午出庭，但未有如期出庭。

李馬丁（Martin Ly）被指控一級謀殺罪以及違反保釋條件罪。（《Global News》影片截圖）

加拿大國會保守黨議員卡納公開質疑加拿大現行保釋製度。（X@ArpanKhanna）

國會議員痛批現行刑事法案無法保障公共安全

本案為多倫多2026年第21宗兇殺案，而隨後發生的第22宗兇殺案，同樣涉及疑犯在保釋狀態下再犯暴力罪行。事件引發社會對加拿大現行保釋制度與刑事司法體系的強烈不滿，加拿大國會保守黨議員阿潘·卡納（Arpan Khanna）公開質疑「這樣的條款能保護誰？」強烈批評現行保釋制度置受害者與公共安全於不顧。

其他报道：嫌妻又肥又黑！狠男誘騙塗易燃液當美白藥水 放火殺妻 判刑曝光

不滿妻子外貌，便要狠心殺害？印度1有人夫於8年前因嫌棄妻子外貌與體重，屢次以侮辱性言語攻擊對方，某天更拿着1瓶裝易燃液體，向妻子稱是可以讓她皮膚變白的藥水，當妻子塗抹全身後，人夫竟狠心點火焚妻。女子送院後證實終傷重不治，她離世前亦留下遺書，指控丈夫多年來對她進行的言語霸凌，警方調查後以謀殺罪名拘捕涉案人夫。



當地法院日前審理案件，法官形容這宗謀殺案「罕見中的罕見」，批評男被告行為殘酷無良，形容事件「震驚人類良知，在一個健康文明的社會中根本難以想像」，故判處被告死刑。不過男子代表律師堅稱，女子死亡純屬意外，將會提出上訴。



印男有男子嫌棄妻子「又肥又黑」，誘騙對方塗聲稱可美白的藥水，再點火焚妻致死，他日前被判死刑。（示意圖／GettyImages）

印度男嫌妻子「又肥又黑」 點火焚妻致死

綜合外媒報道，事發於2017年6月下旬，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）烏代浦市（Udaipur）發生震驚社會的殺妻案件。當時男子基尚達斯（Kishandas）拿着1個載有棕色液體的塑膠瓶，向妻子拉克希米（Lakshmi）聲稱是能令她皮膚變白的藥水。拉克希米信以為真並塗抹全身，之後曾抱怨氣味聞起來像酸液，基尚達斯見狀便用1根香點燃，令妻子全身着火。

死者拉克希米被丈夫欺騙塗上不明液體，再遭淋潑並點火，終焚燒致死。（網上圖片）

死者離世前留遺書 控訴婚後遭丈夫長期羞辱

基尚達斯及後將剩下的液體淋潑對方身上，令火勢瞬速蔓延，然後逃離現場。拉克希米的老爺和姑仔發現後，即時淋水救火並將她送院搶救，可惜她仍傷重身亡。拉克希米離世前，寫下遺書控訴丈夫自2016年結婚以來，長期對她進行言語霸凌，說其「又胖又黑」配不起他，還用「卡利（印度語意黝黑）」等侮辱性稱謂羞辱她。

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