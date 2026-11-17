日本熊本縣發生1宗女婿涉殺外母倫常命案。今年3月18日，獨居的64歲女護理員被發現伏屍於寓所浴室，頭部浸在浴缸溺斃。當地警方經過近8個月深入調查後，於11月10日拘捕死者的38歲女婿。據悉，死者在案發前2天曾向警方求助，透露疑兇可能會登門滋擾，警方目前正循親屬糾紛的方向調查，以確定疑兇的犯案動機。



死者在案發前2天曾向警方求助，透露疑兇可能會登門滋擾。（網上影片截圖）

案發前曾赴警署求助 疑涉親屬糾紛

案件發生於日本熊本縣熊本市南區城南町，死者為64歲的女護理員中島加代子，而涉案疑兇為居住在熊本縣西原村、從事清潔業的38歲男子丹波慶和。2人為外母與女婿關係。

當地警方向媒體透露，中島加代子在案發前2天，曾親身前往警署求助，並向警員表示「丹波（疑兇）可能會來我的家」。警方初步推斷，雙方事前或存在家庭恩怨，最終演變成命案，目前正深入了解2人之間的具體衝突。



中島加代子在案發前2天，曾親身前往警署求助，並向警員表示「丹波（疑兇）可能會來我的家」。（AI生成圖片）

浴室燈通宵未熄 鄰居起疑報警

案發於今年3月18日晚上約9時30分至11時之間，案發翌日，鄰居察覺到死者家中的照明燈從深夜起一直亮着，感到並不尋常，且按門鈴亦無人回應，察覺異樣遂報警求助。



死者寓所附近的鄰居察覺異樣，發現死者家中的照明燈從深夜起一直亮着，且按門鈴亦無人回應，遂報警求助。（AI生成圖片）

驗屍揭頸部受壓致溺斃

當地警方接報趕至現場破門入屋，發現中島加代子倒臥於浴室內，其臉部浸沒於浴缸水中，當場證實死亡。法醫隨後進行解剖檢驗，結果顯示死者的死因為頸部受壓引致的溺水窒息。調查人員綜合現場環境證據與法醫報告，鎖定死者的女婿丹波慶和涉有重大嫌疑。

調查人員綜合現場環境證據與法醫報告，鎖定死者的女婿丹波慶和涉有重大嫌疑，遂將其拘捕。（網上影片截圖）

女婿涉謀殺被捕 拒交代經過

據電視熊本（TKU）與RKK熊本放送報導，中島寓所的大門及所有可供出入的窗戶在案發當下全數被反鎖，一度令調查人員在意外與兇殺之間審慎斟酌。有街坊指出在案發翌日早上，死者遺體剛被發現時，丹波慶和竟然若無其事地在命案住宅周邊徘徊，並向鄰居派發名片。

警方經過近8個月時間深入調查，在掌握相關證據後，於11月10日以涉嫌謀殺的罪名將丹波慶和拘捕歸案。面對警方的盤問，疑兇態度不合作，僅回應指「我甚麼都不想說」，拒絕交代案發經過。警方現正扣留疑兇，並將進一步釐清案發經過及行兇動機。

