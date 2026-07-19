拜訪外母送禮攻略 按4大血型送合適禮物 助女婿輕鬆討好外母
撰文：星座屋
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對於好客的中國人來說，每逢節日走親戚就是最常見的了，也是對長輩表達敬意的一個好時機，結了婚的男士肯定就少不了回老婆娘家拜訪外父外母咯，同是男人的外父還好說，都說女人的心思最難懂，那該如何討外母的歡心呢？下面小編就給你過幾招！
A型外母
A型血的人就像寧靜的藍色，這個血型的外母沉着冷靜，心思縝密，溫善隨和，比較容易親近，而且她們不喜歡出眾，更偏向簡單低調，她們穿衣方面都是偏向大方得體，顏色單一，所以送給他們的金飾最好是線條簡單類的，像設計簡單的橢圓墜子，或小顆的珍珠鏈。
B型外母
B型血的人就像火熱的紅色，這個血型的外母有自己獨特的看法，不追隨世俗的眼光，而且感情強烈，她們接受新事物的能力超強，所以更喜歡大膽創新的設計，選擇金飾方面可以選擇有水晶裝飾類的戒指，用來配合她們多變的穿衣風格！
AB型外母
AB血型的人就像魅力的紫色，這個血型的外母有着聰明的智慧，處事理智，高雅懂禮貌，有特別敏銳的洞察力，她們偏向喜歡柔和的美，平時喜歡穿些輕逸，柔軟的服飾，不妨送上有線條美的金飾，像是百合花的別針，更能襯出她們優雅的氣質！
O型外母
O血型的人就像清新的綠色，這個血型的外母為人率真，爽利明快，而且邏輯思維很強，她們更鍾情於大自然那種爽朗氣息，若是挑選花卉或者有着大自然界的金飾，絕對是能討得她們歡心的，像是玫瑰毛衣鏈，再配上她們綠意盎然的服飾，就是很不錯的一道風景線啦！
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