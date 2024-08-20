爽！女婿買車孝敬外父遭嫌棄「很丟臉」　人妻罵爆老竇再咁做絕了

面對如此囂張又「大想頭」的岳夫，可以怎辦？台灣有人夫為表孝心，便大手筆送外父1輛日本品牌的休旅車（SUV），豈料卻遭外父嫌棄「很掉價」，質疑「怎麼不是賓士（即平治，Mercedes Benz）」，更當場把車輛退還，甚至撂下狠話，「不是賓士我不開，出門見老朋友很丟臉」。



幸好有妻子代為出頭撐腰，即時把車輛收回，並對父親喊道：「那你還是騎機車就好，賓士我們買不起。」。人夫事後仍感到很委屈，發文苦呻「人真的很難做」。網民紛紛斥責樓主的外父不知足，「送是心意，還挑？」、「這種人以後不需要對他好」，又獻計「買一台20年的老賓，讓他修到懷疑人生」。



台灣有男子買車孝敬外父，慘被對方嫌棄和他身分不匹配。（《愛回家之開心速遞》劇照）

外父揚言：不是賓士我不開

該名人夫在 facebook 群組「匿名公社」發帖，指考慮到外父經常需要駕車外出，與妻子商量過後，決定送對方1輛凌志（LEXUS）休旅車（即多功能車款）。詎料外父知悉後非但沒有感謝，還質疑他「怎麼不送賓士（即平治，Mercedes Benz）」。樓主指，外父認為凌志和他身分極不匹配，又稱駕駛該牌子的車輛「很掉價」，當場把車退還給他們兩夫婦，又撂下狠話「不是賓士我不開，出門見老朋友很丟臉」。

樓主送日本品牌的休旅車，卻被外父質疑「怎麼不送賓士（即平治）？」（示意圖／平治圖片）

妻子挺夫收回車輛即走

外父一番言論讓樓主傻眼不已，幸好妻子沒有偏袒父親，甚至形容妻子比他還要生氣，更對父親說：「那你還是騎機車就好，賓士我們買不起！」並即時收回車輛，決定拿去接送小朋友上下課，或用作買菜代步，然後頭也不回地帶樓主離開。

不少網民都批評樓主外父貪婪，「好高騖遠的人永遠不知足」、「送是心意，還挑」、「這種人以後不需要對他好」、「錢省下來，對自己老婆或小孩好一點，別浪費在這種長輩身上」、「他的身份應該要自己買吧」。有人則笑稱「跟他說：『爸不好意思，那委屈你再等等，我們再存幾年』」、「老人家多運動，騎腳踏車就好」、「買一台20年的老賓，讓他修到懷疑人生」。

樓主事後大感委屈，發文吐苦水，稱「人真的很難做」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

外父在工廠當小職員

有網民好奇樓主外父來頭，為何會如此大口氣，不料樓主回覆外父只是工廠裏的小職員，「到現在還在租房，愛面子想在同事跟老友面前炫耀吧」。他又指，外父不時會向妻子要錢，以他的經濟狀況買台機車（電單車）都有困難，對方卻一直想要攀上「上層世界」，故感嘆不知該怎樣與外父相處，苦稱「人真的很難做」。

（faceook「匿名公社」）