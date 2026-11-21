印度北阿坎德邦（Uttarakhand）首府德拉敦（Dehradun）日前發生1宗野象襲擊事件。1名男子駕駛電單車途經喬利格蘭特機場（Jolly Grant Airport）附近公路時，遭1頭橫越馬路的野象撞翻，更被重達數噸的野象連環踩踏胸腹。所幸大象隨後跨過護欄離去，男子亦奇蹟般自行駕車離開。由於當局未接獲任何報案，德拉敦林業部官員直言未能核實影片真偽，不排除片段由人工智能（AI）生成。



1名男子駕駛電單車途經喬利格蘭特機場（Jolly Grant Airport）附近公路時，遭一頭橫越馬路的野象撞翻，更被重達數噸的野象連環踩踏胸腹。（IG@nomadic_teju ）

男子遭野象連續踩踏胸腹 途人協助扶車後自行離去

據《今日印度》及《印度時報》報道，事發於2026年11月中旬。從網上流傳的影片可以看到，1輛電單車翻側在路邊護欄旁，1名身穿深色外套、戴頭盔的男子蜷縮在車旁地面。

待野象越過護欄離開馬路後，多名在場民眾隨即上前協助，合力幫男子扶起倒地的電單車。（IG@nomadic_teju ）

野生大象當時正欲跨過護欄，其間疑似想用腳將男子推開，隨後更連續踩踏其身體。片段顯示，野象的腳掌至少2次直接踩中男子腹部及肋骨位置，更一度將身體重心壓在其身上，場面極度駭人。待野象越過護欄離開馬路後，多名在場民眾隨即上前協助，合力幫男子扶起倒地的電單車。令人意外的是，該名男子似乎並無大礙，隨即重新跨上電單車，啟動引擎自行駛離現場。

待野象越過護欄離開馬路後，多名在場民眾隨即上前協助，合力幫男子扶起倒地的電單車。（x@Family59110）

令人意外的是，該名男子似乎並無大礙，隨即重新跨上電單車，啟動引擎自行駛離現場。（x@Family59110）

事發地鄰近保護區 林業官員斥騎士心急搶道

德拉敦分區林業官員向《印度時報》表示，當局仍在核實該段瘋傳影片的真偽，不排除涉及AI偽造，同時提醒駕駛者行經森林邊緣公路時必須提高警覺。

官員指出：

我們一貫建議通勤者先讓野生動物通過，但有時他們因一時心急，便會陷入這種危及生命的險境。從影片所見，大象當時從反方向走近，電單車騎士本應在安全距離外等候，而非試圖搶先衝過去。 德拉敦分區林業官員

砍樹工程曾惹居民抗議

事發路段鄰近野生動物保護區，過去亦曾發生致命的野象襲擊事件。當地居民早前曾多次發起抗議，要求當局煞停在巴尼亞瓦拉（Bhaniyawala）至瑞詩凱詩（Rishikesh）之間砍伐約4,300棵樹木的計劃，憂慮工程嚴重破壞野生動物走廊，進一步加劇人象衝突。

（綜合）