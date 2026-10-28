印度婦遭繼子淋油縱火　變火人衝上街鄰居淋水　重度燒傷送院不治

印度查謨和喀什米爾地區烏丹普爾（Udhampur）日前發生1宗倫常慘劇。1名40歲婦人在住所與繼子爆發激烈爭執，其間繼子情緒失控，涉嫌將燃油淋向繼母並點火引燃。婦人瞬間着火，頓成「火人」衝出家門呼救，鄰居雖合力將火熄滅並將她送院，婦人全身燒傷面積高達70%，最終傷重不治。警方事後已拘捕涉案繼子，正深入調查其犯案動機。



1名40歲婦人在住所與繼子爆發激烈爭執，其間繼子情緒失控，竟將燃油淋向繼母並點火引燃。（網上圖片）

家中爆爭執 婦人被繼子淋燃油

綜合印度媒體報道，事發於10月21日，死者為40歲的蘇希瑪（Sushma Devi），她與丈夫基沙夫（Keshav Verma）及繼子莫克許（Moksh Verma）同住在烏丹普爾住宅區。事發當晚，蘇希瑪與繼子在家中爆發激烈爭執，其間繼子情緒失控，涉嫌將燃油淋在她身上並點火。

婦人瞬間着火，頓成「火人」衝出家門呼救，鄰居雖合力將火熄滅並將她送院，惟婦人全身燒傷面積高達70%，最終傷重不治。（網上圖片）

附近閉路電視顯示，蘇希瑪全身着火，一邊尖叫一邊從家中衝到街上。多名鄰居聞聲趕出，合力以清水及布匹將火勢撲熄。

警方事後已拘捕涉案繼子，正深入調查其犯案動機。（網上圖片）

七成皮膚重度燒傷 轉院搶救同日不治

鄰居隨即將蘇希瑪送往烏丹普爾醫院（District Hospital, Udhampur）搶救。當地醫生檢查後，證實其全身燒傷面積高達70%，情況極度危殆，院方隨後將她緊急轉送至查謨政府醫學院附設醫院（GMC Jammu）的深切治療部（ICU）全力搶救。惟因傷勢過重，蘇希瑪於同日深夜證實不治。

當地警方事後迅速封鎖現場調查，並當場拘捕涉嫌縱火殺人的繼子莫克許。警方表示，正進一步調查事件經過及犯案動機。

（綜合）