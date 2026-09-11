印度假酒中毒案奪13命96人送院　疑摻甲醇　邦政府被轟瞞報死傷

印度中央邦（Madhya Pradesh）發生嚴重的假酒中毒事件，大批村民飲用懷疑摻入工業用甲醇的廉價酒後集體中毒。事件至今已造成至少13人死亡，96人需送院留醫。初步調查顯示，涉案假酒疑被摻入工業用甲醇，當局已拘捕14名涉案人士，並下令就事件展開全面調查，多名地方官員因疏忽職守遭到停職處分。



印度中央邦發生嚴重的假酒中毒事件，大批村民飲用懷疑摻入工業用甲醇的廉價酒後集體中毒。（AI生成圖片）

疑跨邦走私集團作案 工業用甲醇釀禍

綜合當地傳媒報道，事件源於薩加爾縣班達區（Banda tehsil）的2條村落。當地村民於9月6日在區內雜貨店購入並飲用1批廉價酒後，陸續出現嚴重不適。負責治療的醫生指出，患者普遍出現視力模糊、暈眩及呼吸困難等症狀，初步醫學分析及死者的驗屍報告均指向甲醇中毒。

負責治療的醫生指出，患者普遍出現視力模糊、暈眩及呼吸困難等症狀，初步醫學分析及死者的驗屍報告均指向甲醇中毒。（AI生成圖片）

薩加爾縣地區行政首長Pratibha Pal表示，初步調查顯示該批致命假酒並非在本地釀造，而是由鄰近北方邦（Uttar Pradesh）拉利特普爾（Lalitpur）的1個走私集團跨境供應。由於兩邦接壤，執法部門正循跨邦犯罪網絡的方向深入追查源頭。

逾90人送院急救 當局展大規模搜捕

事件發生後，大批村民被緊急送往多間醫院搶救。目前共有96人仍在接受治療，當中7人情況危殆，另有1名重症患者需由直升機緊急轉送至首府博帕爾（Bhopal）接受進一步治療。

為遏止假酒繼續流出市面，當地警方及緝私部門已展開大規模掃蕩行動。執法人員聯同村代表逐戶搜查，沒收可疑酒類飲品。當地警方表示，已在初步報案記錄（FIR）中將30人列為被告，目前成功拘捕其中14人，正全力追緝在逃疑犯，並徹查拉利特普爾走私集團與當地分銷商的聯繫。

執法人員聯同村代表逐戶搜查，沒收可疑酒類飲品。（AI生成圖片）

官員遭停職問責 政界爆發爭議

鑑於事件嚴重性，中央邦首席部長Mohan Yadav已下令成立地方行政首長級別（Magisterial）的調查委員會，徹查事件起因及追究責任。當局亦對5名涉嫌疏忽職守的公職人員予以停職處分，當中包括3名消費稅局官員及2名警員。

事件在當地引發強烈的政治餘波。（AI生成圖片）

然而，事件在當地引發強烈的政治餘波。在野國民大會黨（國大黨）中央邦主席Jitu Patwari探訪受害者家屬後，公開質疑官方隱瞞實際情況，聲稱經點算已有最少50人喪生，並要求政府向每名死者家屬發放250萬盧比（約23萬港元）賠償。同時，亦有當地傳媒引述村民及火葬場記錄指出，死亡人數恐已達 22 人。副首席部長Jagdish Devda其後出面反駁，強調官方記錄的死亡數字為13人，並承諾絕不姑息任何涉案人員及失職官員。

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