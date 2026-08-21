新加坡餐館千金拍片推廣印度香飯　流利中文驚艷網民：比我說得好

去新加坡旅行想試地道美食，卻怕語言不通？當地一間連續十屆獲米芝蓮「必比登推介」的印度香飯（Biryani）餐館，最近憑一條中文宣傳短片在網上爆紅，短片主角是餐館的混血第二代接班人扎拉（Zara），她以流利的中文介紹家傳美食，更被網民笑稱「中文比我好」。據悉，這次宣傳靈感源於她早前協助中國旅客點餐的經歷，成功從一頓飯的語言隔閡，到一條影片打破文化與語言屏障。



扎拉（Zara）以流利的中文介紹家傳美食，影片在網上爆紅。（TikTok＠bismillahbiryanisg）

扎拉（Zara）以流利的中文介紹家傳美食，影片在網上爆紅。（TikTok＠bismillahbiryanisg）

中國遊客點餐受阻 女兒出手相助萌念頭

Bismillah Biryani是1間在新加坡連續10年獲米芝蓮必比登推介的著名印度香飯餐館，早前一批中國旅客光顧該店，因不諳英語，在看菜單時顯得相當迷惘，身為餐廳第二代的扎拉見狀，隨即主動上前，用普通話為他們詳細介紹各款美食，最終協助他們順利點餐。這次經歷讓扎拉靈機一動，認為若用中文拍攝宣傳影片，不僅能打破語言隔閡，更能吸引華語圈食客前來品嚐父親的手藝。

扎拉在社交平台上發布影片，全程以流暢中文介紹招牌印度香飯、咖喱及烤肉串等菜式。影片迅速走紅。（TikTok＠bismillahbiryanisg）

扎拉在社交平台上發布影片，全程以流暢中文介紹招牌印度香飯、咖喱及烤肉串等菜式。影片迅速走紅。（TikTok＠bismillahbiryanisg）

中文短片意外爆紅 網民大讚發音清晰

7月25日，扎拉在社交平台上發布影片，她對鏡頭清晰地說出：「這是我爸爸20年前開的店，請來嘗嘗我们的印度饭，谢谢！」扎拉全程以流暢中文介紹招牌印度香飯、咖喱及烤肉串等菜式。影片迅速走紅，單在 TikTok 錄得逾30萬次瀏覽，不少網民大讚她發音清楚易明，更有人笑稱「她的華語說得比我這個百分百華人還要好」。適逢新加坡國慶日將至，她更應網民的提議，挑戰同時以英語、普通話、馬來語及泰米爾語（Tamil）製作「四語版本」短片。

扎拉在社交平台上發布影片，她對著鏡頭清晰地說出：「這是我爸爸20年前開的店，請來嘗嘗我们的印度饭，谢谢！」（TikTok＠bismillahbiryanisg）

扎拉在社交平台上發布影片，她對著鏡頭清晰地說出：「這是我爸爸20年前開的店，請來嘗嘗我们的印度饭，谢谢！」（TikTok＠bismillahbiryanisg）

扎拉在社交平台上發布影片，她對著鏡頭清晰地說出：「這是我爸爸20年前開的店，請來嘗嘗我们的印度饭，谢谢！」（TikTok＠bismillahbiryanisg）

扎拉在社交平台上發布影片，她對著鏡頭清晰地說出：「這是我爸爸20年前開的店，請來嘗嘗我们的印度饭，谢谢！」（TikTok＠bismillahbiryanisg）

適逢新加坡國慶日將至，她更應網民的提議，挑戰同時以英語、普通話、馬來語及泰米爾語（Tamil）製作「四語版本」短片。（TikTok＠bismillahbiryanisg）

混血背景缺語境 自嘲小學中文常不及格

雖然影片中說得一口流利普通話，但扎拉坦言學習過程充滿辛酸，她的父親是巴基斯坦裔，母親是新加坡華人，家中日常全以英語溝通，在缺乏語境下，她小學時的中文考試經常不及格，認字和記音倍感吃力，上課時更極怕被老師抽中讀課文。面對網民稱讚，她謙遜地表示自己的中文「仍有進步空間」，並感恩如今能學以致用，幫助華裔長者及旅客。

在影片走紅前，店內已有近半顧客為華人，如今更吸引不少新客慕名而來，扎拉表示日後將增設中文菜單，進一步方便旅客。（facebook@Bismillah Biryani Restaurant）

在影片走紅前，店內已有近半顧客為華人，如今更吸引不少新客慕名而來，扎拉表示日後將增設中文菜單，進一步方便旅客。（facebook@Bismillah Biryani Restaurant）

回歸家族生意 第二代推動推動市場轉型

扎拉畢業於新加坡國立大學工業設計系，畢業後曾從事設計及攝影工作，在家人游說下，她於2016年回歸餐廳協助拓展業務，主力負責市場推廣。她起初提議與外送平台合作及加強網上宣傳，一度與秉持傳統經營理念的父親產生分歧，後來見到實際成效，雙方才逐漸取得共識。在影片走紅前，店內已有近半顧客為華人，如今更吸引不少新客慕名而來，扎拉表示日後將增設中文菜單，進一步方便旅客。

而扎拉的父親數十年前從巴基斯坦移民新加坡，早期從事電腦硬件生意，他因苦尋不獲家鄉味的香飯，遂決心自行創業。他親自研配秘方，從選米到香料皆親力親為，餐館至今經營逾20年，連續十屆獲米芝蓮必比登推介，如今在新加坡分店也有5家，即使屢獲殊榮，其父仍堅持確保出餐品質，精益求精。

（綜合）