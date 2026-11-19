巴西亞馬遜雨林深處驚現罕見一幕！總部位於英國的原住民權益組織「國際生存者組織」（Survival International）於週二（17日）公開一組極為罕見的影像，畫面中約有20名長期與世隔絕的阿瓦族（Awá）原住民，竟主動走出巴西東北部馬拉尼昂州（Maranhão）的偏遠雨林向政府團隊索討食物。人權團體警告，這罕見一幕正凸顯出盜伐者、獵人與牧場主入侵，已將這群原住民逼入生存絕境。



雨林遭四面入侵 原住民被迫現身討食物

根據《路透社》報導，國際生存者組織定義所謂「未接觸部落（uncontacted groups）」是指雖知曉外部世界存在，但刻意避免與外界接觸且無固定往來的原住民群體。該組織指出，這場16日發生的會面極為罕見，阿瓦族近幾十年來從未出現過類似的主動靠近行為，推測極可能是因為外來者不斷侵入領地，導致食物來源受阻，才迫使他們現身求助。

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巴西官方啟動應變計畫 重申「不主動接觸」防疾病傳染

針對社群媒體上流傳阿瓦族人與阿拉里博亞原住民保留地（Araribóia Indigenous Land）村落互動的影片，巴西國家原住民事務基金會（Funai）向《路透社》證實正在審查相關影像，並已針對此情況啟動應變計畫，將「降低原住民健康風險」列為首要任務。Funai同時重申，巴西政府並未尋求與該群體接觸，官方政策依然維持「不接觸原則」。

生存空間淪為「破壞孤島」 巴西境內仍有124個未接觸部落

國際生存者組織表示，這批影像是應致力打擊非法伐木與畜牧業的原住民團體「亞馬遜守護者」（Guardians of the Amazon）請求而公開。組織主任皮爾斯（Caroline Pearce）沉痛指出，未接觸的阿瓦族人正承受極端壓力，入侵者從四面八方蠶食他們的領地：

將他們逼進一座越來越小的亞馬遜雨林孤島，四周盡是破壞。

據統計，全球10個國家共有196個未接觸原住民群體，其中近95%集中在亞馬遜地區，光是巴西境內就有124個。馬拉尼昂州原住民組織（COAPIMA）也呼籲，相關機構在處理此類互動事件時必須格外謹慎，因為任何「計畫外的接觸」都可能讓缺乏免疫力的孤立族群暴露在致命疾病的風險之中。

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