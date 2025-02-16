巴西土著男子與現代世界短暫接觸　之後返回亞馬遜雨林部落

巴西當局稱，一名來自偏遠土著部落的年輕男子，在接近巴西亞馬遜河流域的一個沿河社區後不到24小時後，就自願返回了他的部落。



事件發生在當地時間周三（2月12日）晚上7點左右，地點是亞馬遜西南部普魯斯河（Purus River）沿岸的Bela Rosa社區。據美媒獲得的畫面顯示，該男子赤腳，身穿小腰布並手拿兩根原木，看起來很平靜，身體狀況良好。

當地人認為，這名男子是在求火。一影片顯示，一名居民試圖向該男子展示如何使用打火機，但沒有成功。巴西土著事務機構Funai的官員後很快趕到，並將他帶到了附近的設施。

Funai周五（14日）在聲明中表示，這名年輕男子已於周四（13日）下午返回森林。當局補充稱，他們已派出一組專業醫護人員，評估這位年輕人是否曾接觸任何疾病，因為與世隔絕的原住民部落對這些疾病沒有免疫力。他們也表示已建立監控，防止人們到達與世隔絕的部落。

出於政策原因，巴西並不主動尋求與這些群體的接觸，而是建立保護區和監控區。