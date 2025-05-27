亞馬遜部落青年被指用星鏈睇AV不務正業　怒告《紐時》及TMZ誹謗

亞馬遜雨林部落「馬魯波」（Marubo）受惠於馬斯克星鏈（Starlink），終於接通網際網路，卻被誤傳年輕人沉迷AV（色情影片），甚至變得懶惰擺爛。



部落本週正式提告《紐約時報》誹謗，並且求償1.8億美元（約14億港元）。

亞馬遜雨林部落「馬魯波」（Marubo）受惠於馬斯克星鏈（Starlink），終於接通網際網路。（YouTube@Flora Dutra）

亞馬遜雨林部落「馬魯波」（Marubo）受惠於馬斯克星鏈（Starlink），終於接通網際網路。（YouTube@Flora Dutra）

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馬魯波位於亞馬遜雨林深處，居民大約2000人。《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）好奇，接觸網路對當地生活造成甚麼影響，2024年4月親自拜訪部落，並於6月2日發布報道，未料導致全球上百間媒體「錯誤宣稱」馬魯波人對AV成癮，該頭條迅速延燒到世界各地，在社群媒體上引爆熱議。

對此，馬魯波本週正式向洛杉磯法院提告，並且向《紐約時報》求償1.8億美元。訴訟文件指出：

（尼卡斯的報導）把馬魯波人描繪成一個無法處理基本網路接觸的社群，突顯他們年輕人沉迷AV的指控。

部落認為，該報道不僅具有煽動性，也向讀者傳遞了一項訊息，那就是馬魯波人因為網路使用的直接影響，陷入道德與社會衰敗。這種描述遠遠超出文化評論的範疇，透過暗示他們缺乏在現代社會發揮作用的紀律或價值觀，直接攻擊了一整個族群的性格、道德與社會地位。

儘管尼卡斯曾經刊出第2篇報道，強調：

馬魯波人沒有對AV成癮，部落裡沒有任何跡象表明這一點，《紐約時報》的文章也沒有暗示這一點。

但部落顯然並不滿意，他們在訴訟中提到，《紐約時報》沒有承認該媒體「在助長這個誹謗敘事中扮演的角色」，沒有刪文也沒有道歉，第2篇報道不僅淡化原文對AV的強調，更把責任推給第三方媒體。

除了《紐約時報》以外，馬魯波也把Yahoo、美國八卦新聞網站TMZ列為被告，並且分別求償1.8億美元。部落指控這2間媒體的文章讓《紐約時報》原文進一步擴散，並且變得更加聳人聽聞，在此過程中抹黑了部落。

《紐約時報》回應，只要公平解讀尼卡斯的原文，就會知道這篇報道對於新技術為偏遠部落「帶來的好處及複雜性，進行了一次敏感且細緻的探討」。該媒體也表示，他們打算積極抗辯。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】