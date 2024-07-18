亞馬遜極神秘「隱世部落」被拍到　從不與外界接觸「總是在逃亡」

國際生存組織（Survival International）這月16日公布一段影片，畫面中一群秘魯亞馬遜森林原始部落「Mashco-Piro族」（又譯麥斯可皮洛族）數十名族人現身河邊。



有人站立水中，也有人站在岸邊活動，但鏡頭從遠處拍攝，難以辨別族人性別，研判正在尋找食物。

生存組織表示，「Mashco-Piro族」人大多隱身在叢林當中，不僅很少現身，也從來不與外界接觸，被形容為「不安的民族」。

國際生存組織16日公布一段影片，畫面中一群秘魯亞馬遜森林原始部落「麥斯可皮洛族」（Mashco-Piro）數十名族人現身河邊。（YouTube@Survival International）

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根據路透社報道，當地原住民權利團體FENAMAD指出，此部落是世界上最避世的族群之一，但近期部落成員為了尋找食物，愈來愈頻繁地走出雨林，遠離伐木工人日益增長的活動範圍。

國際生存組織主任皮爾斯（Caroline Pearce）透露，影片中的「Mashco-Piro族」人，生活的位置距離伐木作業區僅數公里，近期更有50餘名「Mashco-Piro族」人出現在Monte Salvado村落附近，另一組17人則是走到鄰近的Puerto Nuevo村落。

國際生存組織指出，「Mashco-Piro族」人很少出現，也鮮少與其他原住民族如Yine族人或任何族群交流。

目前在「Mashco-Piro族」人的居住領域內，有多家伐木公司持有木材特許經營權，最近的一家甚至距離影片拍攝地點僅短短幾英里。

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秘魯政府指出，有當地居民通報在鄰近的Las Piedras河畔看見「Mashco-Piro族」人的身影，距離馬德雷德迪奧斯大區首府馬爾多納多港（Puerto Maldonado）約50公里。

巴西一名原住民傳教委員會成員帕蒂爾哈（Rosa Padilha）透露，這些人可能是從秘魯一側的伐木區逃出來，他們每年此時會到海邊撿拾特拉卡加龜蛋，曾在沙灘上發現他們的腳印，還會留下龜殼。她強調「他們是一個不安的民族，總是在逃亡」。

這段影片是在6月下旬，於秘魯東南部靠近巴西邊境的馬德雷德迪奧斯（Madre de Dios）地區所拍攝。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】