印尼楠榜省（Lampung）日前發生一起家庭糾紛，在社群媒體上引發熱議。一名37歲人妻長年在香港打工，靠著辛苦工作賺來的積蓄蓋了一棟房子，沒想到懷疑丈夫出軌後，竟做出了令人意外的決定：她找來挖泥機（挖土機、挖掘機）將房子拆除，讓曾經的住所變成一片廢墟。



丈夫疑似出軌惹怒人妻 挖泥機拆除多年積蓄蓋成之房

綜合外媒報道，37歲的穆斯利瑪（Muslimah）於11日在印尼北楠榜縣（North Lampung Regency）拆除這棟房屋。如今，這棟曾經作為她住所的建築，牆體已全部倒塌，化為一片廢墟。穆斯利瑪之所以做出這個決定，是因為發現丈夫拉萬（Rawan）疑似與另一名女子有染。

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值得注意的是，這棟房子的建造過程中，丈夫並未出資，所有建築費用都是穆斯利瑪利用多年在香港打工賺來的積蓄支付。據報道，拆除工作開始前，拉萬曾提出給予1.5億印尼盾（約6.4萬港元）作為補償，希望藉此保住房子，但遭到穆斯利瑪拒絕。在她看來，無論多少錢，都無法彌補丈夫背叛帶來的痛苦。

穆斯利瑪於16日表示，這棟房子完全是自己在香港辛苦工作賺錢蓋起來的，但土地則屬於老爺奶奶，因此她決定拆除自己用海外打拼所得建造的房子，並將清理乾淨的土地歸還給老爺奶奶。在挖泥機開始推倒牆體前，當地居民也紛紛伸出援手，協助拆卸房屋各個部分，整個拆除過程都在當地居民見證下進行。

警方介入協調家庭糾紛

為避免這起家庭糾紛演變成更大規模的衝突，當地警方透過協商會議，監督並協調整個處理過程。調解工作由社區警務人員及印尼國家警察綜合警務服務中心（SPKT）第二單元負責人共同主持，與會者還包括當地居民小組長、社區領袖，以及雙方家庭代表。最終，雙方達成共識並簽署正式協議。根據協議內容，丈夫同意將房屋徹底拆除，並承諾日後不會再針對此次拆除事宜採取任何法律行動。

北楠榜警局公共關係科科長表示，警方到場是為了確保拆除工作安全進行，並防止社區內發生衝突。他指出，警方希望透過協商達成共識，提供人性化的解決方案，優先採取勸導方式，確保這起家庭糾紛能當場化解，不留下後續爭端。

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