日本警察最近又又又上新聞了。不過，這次不是因為破獲了什麼重大案件，也不是因為抓到了什麼危險人物，而是自己把警察署變成了一場大型八卦現場。一名20多歲的女警，先後與兩名已婚男同事發生不正當關係，更讓人意想不到的是，三人的親密行為竟然發生在警察署的樓梯轉角，以及派出所的辦公室內。



消息曝光後，日本網絡上瞬間熱鬧起來，有網友直接表示，這劇情恐怕連電視劇都不敢這麼拍。

示意圖（Unsplash＠Adrien Bruneau）

1. 一個年輕女警，兩個已婚男同事

先來看看這起事件的三位主角。女方是一名20多歲的女性巡查，在愛知縣尾張地區某警察署地域課工作。另外兩人都是她的男同事，一位是40多歲的巡查部長，另一位是30多歲的巡查長。三個人不僅在同一個警察署工作，而且兩名男警都已經結婚，屬於有家庭的人。

根據日本媒體報道，女警與40多歲男警的不正當關係持續了相當長一段時間，而她與30多歲男警的關係也在今年春夏期間發展起來。兩段關係在時間上出現重疊，也就是說，這名20多歲的女警在同一時期，與兩名已婚男同事保持着不正當關係。

普通人談戀愛，還要考慮異地見面、工作時間、消息回覆等各種問題，這三個人倒好，平時就在一個單位上班，抬頭不見低頭見。

更離譜的是，他們似乎連約會地點都懶得另外尋找，直接把工作的地方當成了私人空間。難怪事情曝光後，不少日本網友第一反應不是憤怒，而是震驚：這幾個人到底是怎麼做到一邊當警察，一邊把感情生活安排得如此複雜的？

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2. 五月樓梯間，六月派出所，地點一個比一個離譜

按照愛知縣警方公布的調查結果，今年5月，這名20多歲的女警與40多歲的男巡查部長，在警察署內的樓梯轉角發生了親密行為。僅僅過了一個月，到了6月，她又與另一名30多歲的已婚巡查長，在派出所辦公室內發生了親密行為。

尤其讓人難以理解的是，兩名男警不僅已經結婚，而且其中一人還是巡查部長，屬於具有一定管理職責的警察。

按理說，工作多年的人應該比年輕警員更清楚職業紀律的重要性，可從最後的調查結果來看，三個人顯然都沒有守住最基本的界限。

這次發生在愛知縣的事情，算是給日本警察的公眾形象狠狠添了一道尷尬。

3. 原本以為只有兩個人，結果調查出了第三個人

最早是一名警署同事注意到，這位20多歲的女巡查與30多歲的已婚男警走得過於親密，兩人之間的關係明顯有些不正常，於是向警署幹部進行了報告。

警方隨後展開內部調查，沒想到這一查，事情竟然越來越精彩。原本只是懷疑女警與30多歲男警存在不正當關係，結果進一步調查後，竟然發現她與另外一名40多歲的男巡查部長也有關係，而且兩人還曾在警察署樓梯間發生親密行為。

更尷尬的是，三個人就在同一個警察署工作，平時很可能還需要一起參加會議、交接工作或者執行任務。僅從已經公布的事實來看，這場發生在警察內部的桃色風波，已經足夠讓人目瞪口呆。

4. 三個人的解釋，聽起來都很熟悉

事情被查出來後，三名涉事警員都承認了相關行為。20多歲的女巡查在接受調查時表示，自己當時把感情和慾望放在了第一位，沒有認真考慮行為可能造成的後果。

另外兩名男警也表示反省，稱自己的行為給組織和家人造成了很大困擾。對於已經結婚的兩個人來說，這件事不僅違反了工作紀律，也可能給各自家庭造成難以彌補的傷害。

愛知縣警方最終作出處理決定：對20多歲的女巡查處以減薪10%、為期三個月的處分；對40多歲的巡查部長和30多歲的巡查長，則分別處以減薪10%、為期一個月的處分。

但事情到這裏還沒結束。就在11月20日處分公布當天，三名涉事警員全部主動申請離職。原本好好的一份工作，最後以這種方式結束，實在讓人不知道該說什麼。

5. 這件事傳到日本網絡上後，自然少不了網友的各種吐槽

有日本網友吐槽，大意是：

這些警察到底有多閒？平時都在幹什麼？

還有網友表示：

這花的不也是我們的稅金嗎？

畢竟，日本警察屬於公務人員，工資來自公共財政，納稅人自然希望他們在工作時間認真履行職責，而不是把上班時間變成處理私人感情問題的機會。

你覺得這起事件最離譜的地方，是兩名男警都已經結婚，還是三個人竟然敢在警察署和派出所內發生關係？如果類似的事情發生在普通公司，又會是什麼處理結果？歡迎在評論區聊聊。

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