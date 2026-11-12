人夫與小三開房猝死！妻向小三及旅館索償百萬　全數駁回原因曝光

內地1宗「已婚男子私會第三者開房猝死引發的百萬索償案」近日迎來司法判決。已婚的57歲張姓男子早前與胡姓第三者由上海前往浙江嘉興，在旅館飲酒並發生親密行為。詎料張男翌日清晨竟猝死。



其妻子及父母認為第三者未盡照顧義務、旅館未及時施救，兩者須為死亡負責，入稟法院索償約100萬人民幣（約118萬港元）。法院一審認為，第三者已即時呼救，旅館配合執法人員破門僅耗時十餘秒，兩者與死亡均無因果關係，駁回全部索償。



已婚的57歲張姓男子早前與胡姓第三者由上海前往浙江嘉興，在旅館飲酒並發生親密行為。詎料張男翌日清晨竟猝死。。（《搜狐新聞》圖片）

已婚的57歲張姓男子早前與胡姓第三者由上海前往浙江嘉興，在旅館飲酒並發生親密行為。詎料張男翌日清晨竟猝死。（AI生成圖片）

嘉興旅館同宿與飲酒經過：清晨突發心源性猝死始末

據《南方都市報》報道，案發於去年12月20日，57歲姓張人夫與姓胡女子由上海前往嘉興遊玩，2人外出用膳，張男在餐廳喝下1瓶黃酒，其後轉往酒吧再喝了少量啤酒，然後2人一同返回旅館後留宿，其間發生性行為。

張男與姓胡女子出遊，他在餐廳喝下1瓶黃酒，其後轉往酒吧再喝了少量啤酒，然後2人一同返回旅館後留宿。（微博@《南方日報》影片截圖）

張男與姓胡女子出遊，他在餐廳喝下1瓶黃酒，其後轉往酒吧再喝了少量啤酒，然後2人一同返回旅館後留宿。（微博@《南方日報》影片截圖）

人夫滿頭大汗進洗手間 突倒地昏迷

至翌日清晨，胡女醒來發現張男坐在床邊滿頭大汗，其後張男進入洗手間，胡女在房內化妝收拾時聽到聲響，推洗手間門查看時，發現張男已倒地昏迷不醒，她立即衝到走廊呼救，並連續撥打120急救電話及110報警。

救護人員趕赴現場將張男移至走廊實施心肺復甦等急救，並轉移至救護車送院，惟終告不治，醫院開立之死亡證明書載明死因為心源性猝死（心臟性猝死）。

張男與姓胡女子出遊，他在餐廳喝下1瓶黃酒，其後轉往酒吧再喝了少量啤酒，然後2人一同返回旅館後留宿。（微博@《南方日報》影片截圖）

張男在旅館內昏迷不醒，最終不治，醫院開立之死亡證明書載明死因為心源性猝死（心臟性猝死）。（微博@《南方日報》影片截圖）

家屬告小三及旅館索賠逾百萬！質疑同行人未勸阻、旅館無人當值

面對張男驟逝，其姓鄭妻子聯同張男年邁的父母提出訴訟，向胡女及涉事旅館合共索償約100萬人民幣（約118萬港元）。據《紅星新聞》報道，家屬指胡女作為同行人，與張男存在不正當關係，卻未有留意其身體變化，不但無提醒飲酒風險，事發時亦未採取合理措施，未盡照顧義務；旅館方面則在緊急情況下前台（接待處）無人當值，未能即時協助並通知急救單位，警察到場後缺乏職員配合開門，迫使執法人員採取破門手段入房，明顯未履行經營場所之安全保障義務。

面對張男驟逝，其姓鄭妻子聯同張男年邁的父母提出訴訟、石某提出訴訟，向胡女及涉事旅館索償約100萬人民幣（約118萬港元）。（微博@《南方日報》影片截圖）

閉路電視證小三即時呼救！破門僅十餘秒法院駁回全部索償

浙江省嘉興市南湖區人民法院審理後，依法駁回死者家屬的全部訴訟請求。法院綜合證據後，認為胡女在發現張男暈倒後，第一時間衝出房門大聲呼救，求助無果後隨即撥打120急救及110報警熱線求助；作為不具備專業醫護知識的普通市民，其採取的救助措施並無不當。針對家屬指稱事發約20分鐘後才有人報警，法官翻查旅館閉路電視（監控）錄影片段，清晰顯示胡女衝出房間四處奔跑求援，神情極度焦急，故依法採信其即時呼救的主張，對家屬的推測性陳述不予採納。

浙江省嘉興市南湖區人民法院審理後依法駁回死者家屬的全部訴訟請求。（微博@《南方日報》影片截圖）

至於旅館方面，隨身攝錄機（執法記錄儀）影片證實公安到場後破門僅耗時十餘秒，而救護人員抵達現場時，距離張男倒地已過去16分鐘，遠超醫學上心源性猝死4至6分鐘的黃金搶救時間。法院綜合認定，無證據證明旅館未能及時開門與張男死亡之間存在法律上的因果關係，遂依法判決駁回家屬逾百萬元的全部索償請求。