【港鐵／MMA】無論何事都不應使用暴力！本港社交平台Instagram（IG）流傳影片，港鐵美孚站月台有3名女子激烈爭執，其中1名露出腰部的短褲女子，被1名背心女子緊緊扯着頭髮，痛苦掙扎尖叫。影片見到至少有2名港鐵職員到場處理，但背心女仍不放手，其間有女聲向港鐵職員表示：「得㗎喇，唔使（幫手）。」



影片震驚網民，不少人感嘆香港近年常發生暴力事件，「香港變成咁」、「呢啲女人只能夠用恐怖嚟形容，大庭廣眾都做得出」。亦有網民「錯重點」，關注3名女子樣貌，認為「都幾靚」、「戀愛了」。



不過也有網民質疑為何港鐵職員沒有制止女子，「啲職員有乜用？」，而港鐵回覆《香港01》時，解釋女子最終順利離開車站原因。



港鐵美孚站月台有3名女子激烈爭執。（IG@jan.hk.161）

【影片直擊】港鐵美孚站月台女子MMA！短褲女遭扯頭髮痛苦掙扎

有網民在IG發布影片，顯示港鐵美孚站月台有3名女子爭執，戰況激烈。

影片長21秒，現場是港鐵美孚站往中環方向月台石柱位置，有多名女子正在爭執，其中1名穿露腰裝、短褲女子，被1名穿黑色背心女子緊緊扯着頭髮，痛苦掙扎，有女聲表示「你唔好咁樣，無用……」。



鐵美孚站往中環方向月台石柱位置，有多名女子正在爭執。（IG@jan.hk.161）

穿露腰裝、短褲女子，被1名穿黑色背心女子緊緊扯着頭髮，痛苦掙扎。（IG@jan.hk.161）

被扯頭髮的短褲女子疑痛楚難當，無法直立，只能彎下身子任由對方猛力拉扯，其間發出淒厲尖叫聲，並要求對方「放手」。

港鐵職員到場 背心女仍不停手：得㗎喇，唔使幫手

這時有至少2名港鐵男職員到場處理，向女子了解情況及勸止，然而背心女沒有放手，繼續緊緊拉扯短褲女頭髮，並向港鐵職員聲稱「得㗎喇，唔使幫手」，影片至此結束。

至少2名港鐵男職員到場處理，向女子了解情況及勸止。（IG@jan.hk.161）

然而背心女沒有放手，繼續緊緊拉扯短褲女頭髮，並向港鐵職員聲稱「得㗎喇，唔使幫手」。（IG@jan.hk.161）

然而背心女沒有放手，繼續緊緊拉扯短褲女頭髮，並向港鐵職員聲稱「得㗎喇，唔使幫手」。（IG@jan.hk.161）

網民嘆暴力打鬥常發生：香港變成咁……

網民看過影片紛紛批評相關女子行為，又感嘆香港近年常發生暴力打鬥：

「香港變成咁……」



「而家啲人太暴力，郁下又要打」



「呢啲女人只能夠用恐怖嚟形容，大庭廣眾都做得出」



「輸咗入殮房，贏咗入監房」



3女子樣貌惹關注

亦有網民「錯重點」，關注3名女子樣貌，認為「都幾靚」、「戀愛了」。

有網民「錯重點」，關注3名女子樣貌。（IG@jan.hk.161）

港鐵職員沒當場制止惹爭議

也有網民質疑港鐵職員為何沒有當場制止女子暴力行為，「啲職員有乜用？職員冇制止？等乜？」，隨即有網民解釋，「職員都係普通人，冇接受過訓練，唔係警察呀！好多仲係part time」、「打架嘅係女人，男職員唔方便埋身分開佢哋」。

港鐵：乘客表示不需要協助 停止爭執離開車站

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，7月5日美孚站職員曾處理月台上有乘客爭執並作出勸喻，經了解，乘客表示她們不需要協助，她們其後停止爭執及離開車站，事件沒有影響車站運作。

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

公眾地方打鬥可罰款5,000元、監禁12個月

而根據香港法例第245章《公安條例》第25條「在公眾地方打鬥」，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第2級罰款（現為5,000港元）及監禁12個月。

港鐵範圍滋擾乘客可罰款5,000元

另根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。