在巴士偷拍還理直氣壯，令人髮指！本港Threads流傳影片，有香港女生乘搭九巴時被一名阿叔偷拍。女事主不甘受辱勇敢挺身對質，惟該阿叔不但毫無悔意，更「大聲夾惡」反客為主狂「兇」，「唔X得啊！關你X事啊！」。女事主見狀表示要報警，阿叔竟恐嚇要掌摑女事主，喝斥「躝啦！」。女事主被阿叔呼喝時，一度向車上其他乘客「求救」，但無人理會，最終「怕阻到成車人，放咗阿叔」。



事件引來網民嘩然，批評阿叔離譜，讚揚女事主勇敢，「黐線！仲可以理直氣壯咁話返你轉頭」、「有病，咩世界」、「攞住條片去報警！呢啲人唔好放過佢」。也有不少網民關注其他乘客無人挺身幫忙，「啲乘客真係好冷漠……」。



有香港女生乘搭九巴時被阿叔偷拍，勇敢挺身對質，惟該阿叔「大聲夾惡」反客為主狂「兇」。（Threads@happysunshineyan）

事緣有網民於11月21日在Threads發布影片，指其妹妹早前下班乘搭巴士尾班車，下車時發現被一名阿叔偷拍，於是想向阿叔「反擊」，沒想到被阿叔「兇返轉頭」，阿叔更揚言要「打我個妹」。

【影片直擊】巴士阿叔偷拍斷正！女事主質問反被兇：係（偷拍）啊，唔X得啊！

影片看到，女事主向坐在近樓梯座位的阿叔質問：「你做咩影我啊？」阿叔回應「妳可以影返我㗎」，女事主聞言向車上其他乘客求救說「佢（阿叔）影我啊！」，惟沒有乘客理睬，女事主於是獨自鼓起勇氣再質問阿叔，阿叔即「爆粗」喝斥「關妳X事啊！」。女事主回覆「你影我咪關我事囉」，阿叔直認不諱指「係（偷拍）啊，唔X得啊！」，絲毫未見悔意，女事主遂反駁：「唔X得啊！你DEL（Delete，刪除）咗佢（偷拍照片）我就DEL返呢條片，一係落車報警，唔該」，阿叔則表示「好啊」。

女事主發現被偷拍，向阿叔對質。（Threads@happysunshineyan）

女事主發現被偷拍，向阿叔對質。（Threads@happysunshineyan）

女事主發現被偷拍，向阿叔對質。（Threads@happysunshineyan）

相片傳至WhatsApp群組 女事主促刪除 阿叔恐嚇「兜巴星」：躝啦！

不過阿叔「嘆慢板」，更疑似把偷拍女事主的照片傳送到WhatsApp群組，女事主即說「你DEL咗佢！快啲啊！你係咪以為我唔敢出聲啊！」，阿叔反嗆「關妳X事啊！嘈夠未啊！」，更恐嚇「兜巴星埋嚟㗎」。女事主不甘受辱反駁「你試下！」，阿叔竟命令女事主走開，「真係想（被我掌摑）啊嘛？躝啦！躝開啊！」影片至此結束。

阿叔恐嚇「兜巴星」女事主。（Threads@happysunshineyan）

阿叔再命令女事主「躝開」。（Threads@happysunshineyan）

無乘客幫忙 女事主怕被打放行阿叔

樓主補充，由於車上其他乘客「冇人願意出聲」，加上妹妹「驚真係俾人打」，最終只能無奈「放咗個阿叔」。

網民讚女事主勇敢 批阿叔離譜：偷影人仲大聲夾惡

網民看後紛紛批評阿叔離譜，又大讚女事主勇敢：

「黐線，仲可以理直氣壯咁話返你轉頭」



「偷影人仲大聲夾惡」



「第一次見偷拍完仲覺得自己無做錯堂堂正正話唔X得呀？阿叔真係堅」



「有病，咩世界，好明顯唔係第一次，理直氣壯咁」



「攞住條片去報警！呢啲人唔好放過佢」



「冇人出聲冇辦法，冇肖像權冇辦法，但妳夠膽出聲，值得大讚」



「你阿妹好勇敢，有晒證據影埋樣其實可以報警告佢偷拍同恐嚇」



網民嘆乘客冷漠

也有大批網民關注無乘客伸出援手，「啲乘客真係好冷漠……遇到就直接同司機講報警」。

刑事恐嚇可監禁5年

雖然香港沒有「肖像權」，但根據香港《2021年刑事罪行（修訂）條例》，任何人如果暗中觀察或拍攝他人私密部位，或在他人處身於合理期望享有私隱的情況下進行偷拍，可構成「窺淫罪」或「非法拍攝或觀察私密部位罪」，最高可處監禁5年；若涉事者將相關照片發布或傳送至群組，更屬違法發布罪行。

此外，影片中阿叔向女事主揚言「兜巴星埋嚟」，可能觸犯「刑事恐嚇」。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條，任何人威脅其他人會使該其他人的人身、名譽或財產遭受損害，意圖使受威脅者或其他人受驚，即屬犯罪，若以公訴程序處理，最高刑罰為5年監禁；若以簡易程序定罪，可處第1級罰款（現為2,000港元）及監禁2年。