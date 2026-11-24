日本又發生一起讓人看傻眼的醜聞！平時搭巴士，乘客最常接觸的就是車廂裏的吊環、扶手和欄杆。尤其是上下班高峰期，一輛巴士可能有數十甚至上百名乘客輪流使用這些設施。沒想到，日本竟然有一名公交司機，在結束當天的載客工作後，做出令人難以置信的舉動。



他不僅沒有馬上離開車廂，反而在車內對着鏡頭，直接用舌頭舔舐乘客每天都會抓的吊環和扶手……整個過程被直播畫面記錄下來，相關片段被網友截取後上傳到社交平台，很快引起關注。

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事情究竟是怎麼發生的？

根據日本媒體報道，這起事件發生於11月16日，地點就在京急公交旗下的一輛巴士內。當時，該名男性司機已經結束當天的載客營運，巴士不再執行正常的載客任務。按照一般情況，司機完成工作後，應該進行車輛相關的收尾工作，隨後結束當天的工作。然而，這名司機卻在車廂內與一名女性直播主進行互動。

從社交平台流傳的影片來看，女直播主似乎正在通過直播與司機交流，並向他提出一些要求。隨後，男子竟然開始對着車廂內的吊環和扶手做出舔舐動作。這些吊環平時懸掛在巴士頂部，是乘客站立時用來保持身體平衡的設施；扶手則分佈在座位旁邊及車廂各處，幾乎每一趟巴士都會有大量乘客接觸。

影片中，男子不僅舔舐吊環，還將目標轉向車廂內的扶手。整個過程被鏡頭拍攝下來，隨後隨著影片傳播，迅速引起日本網友關注。最讓人無法理解的是，雖然當時已經收班，但車廂內的設施仍然屬於公共使用設備，經過清潔後，未來還可能繼續供乘客使用。

公司緊急發布道歉聲明，承認男子確實是旗下員工

隨着影片在網絡上不斷傳播，京急公交於11月18日通過官方網站發布聲明，正式承認影片中的男性確實是公司旗下司機。

公司表示，涉事行為發生在結束當天載客營運之後，並對事件給乘客及相關人士帶來的不適和擔憂表達歉意。據日本媒體後續報道，司機本人在11月16日已經主動向公司報告了相關情況。公司得知事件後，隨即展開內部調查，並將其暫時調離駕駛崗位。另外，針對乘客最關心的衛生問題，公司也表示，涉事車輛已經完成消毒和清潔處理。

京急公交強調，提供安全、安心的運輸服務是公共交通企業最基本的責任，對於此次事件，公司將按照內部規定對涉事司機進行嚴肅處分，同時加強全體員工的教育和管理，避免類似情況再次發生。

不過，對於女直播主的身份、雙方具體如何認識，以及直播過程中是否還有其他行為，公司並沒有在聲明中詳細說明。對於事件給廣大乘客以及相關人士帶來的不適和擔憂，公司也表達了誠摯歉意。同時，公司強調，將嚴肅處理此次事件，按照內部規定對涉事司機進行處分，並進一步加強所有員工的指導與教育，努力防止類似事件再次發生。

女主播的身份後來被網友挖出來，叫「りあきゅん」，在ふわっち上直播，但京急巴士的聲明裏從頭到尾沒有提她一個字。

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日本網友看完影片後炸鍋：以後搭公交還怎麼抓吊環？

事件在日本網絡上引發不少討論，網友關注的重點除了司機本人的行為，還有女主播為什麼會提出這樣的要求，以及司機為什麼願意配合。有日本網友直接表達了對這種行為的不理解：

公交司機舔扶手，這已經不是作為成年人的問題了吧……

也有人從乘客的角度表示，自己每天搭公交都會抓吊環，現在看到這種影片，實在很難不產生心理陰影。還有網友認為，最讓人無法接受的是，這些設施並不是司機私人的東西，而是所有乘客都會使用的公共設備。也有人質疑，既然女主播提出了這樣的要求，為什麼司機不直接拒絕？畢竟，作為公共交通企業的員工，他的一舉一動都可能影響公司的形象。當然，也有網友認為，司機本人已經是成年人，不能因為有人提出要求，就把自己的行為責任推給別人。

對於每天依賴巴士通勤的日本民眾來說，最基本的要求就是車輛乾淨、安全，讓人能夠放心乘坐。如今，一段直播影片卻讓這些日常設施成為爭議焦點。只能說，為了直播效果而做出這種事情，實在沒有必要。

至於涉事司機最終會受到什麼處分，仍有待京急公交進一步公布。只是這次事件已經讓不少乘客對公共交通的衛生管理多了一層擔憂，而公司接下來如何重新建立乘客信任，恐怕才是真正需要面對的問題。

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