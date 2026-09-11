日本岩手縣初中生集體「反轉」商場 聚眾喧鬧粗口罵人 終遭封殺
撰文：中天新聞網
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日本岩手縣奧州市一間商場，因總是有大批初中生喧鬧、堵住通道、霸佔洗手台，甚至擅自用店內插座替手機充電，商場忍無可忍，決定謝絕該市所有初中生「入店」，至明年3月31日。
大批學生堵塞通道、霸佔洗手台
綜合日媒報道，下禁令的商場是「Co-op Aterui」，業者表示，自2025年夏天起，當地初中生陸續在店內各處出現擾民行為。學生不僅在飲水區、2樓休息空間大聲喧嘩、席地而坐，隨著人數增加，甚至一度出現男女學生數十人聚集的情況。店方指出，這些行為主要發生在週六、週日及國定假日，但究竟為何學生人數越來越多，店家也無法掌握原因。
業者羅列出初中生的擾民行為，包括將吃剩的食物及垃圾直接留在桌上、坐在店內通道，影響其他顧客通行、播放大音量音樂，並用手機拍攝上傳社群平台、一群人在手扶梯上奔跑、擅自使用店內插座替手機充電、長時間佔用2樓廁所洗手台等。
更讓店家頭痛的是，部分學生被其他顧客勸阻後，不但沒有收斂，反而對民眾口出惡言，有顧客透露，
我害怕一開口提醒，自己反而會成為他們的目標，真的很困擾。
誇張的是，業者曾請警方協助加強巡邏，但學生擾民行為仍未停止。報道表示，禁令實施後，店內秩序已明顯恢復平靜，而初中生若由家長陪同，仍可以進入商場。
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