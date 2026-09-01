綠浴衣男日本便利店「當眾猥褻」　店員英文怒驅趕　網民瘋猜國籍

日本便利商店又出離譜事件。這次不是偷竊，不是鬧事——是一個穿着浴衣的男人，站在成人雜誌區，旁若無人地做出那種不堪入目的動作。整個過程被人拍下來傳到網上，短短幾天就引爆了輿論。



根據網上流傳的影片，一名年輕男子穿着淺綠色浴衣，腳踩拖鞋，一看就是那種酒店提供的備品，出現在日本某家全家便利商店。他徑直走到店內的成人雜誌販售區，翻看起雜誌來。

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看着看着就不對勁了。畫面中，他一手翻着雜誌內頁，甚至把臉湊近了仔細端詳，另一隻手卻悄悄伸向自己下半身，開始快速來回移動。更離譜的是，他毫不遮掩，就站在開放式雜誌架前，旁邊隨時有其他顧客走來走去，他卻旁若無人地「沉浸」其中。

好在便利店店員警覺性很高。一名男性店員發現異常後立刻上前制止，先用日語警告對方。但奇怪的是，這名男子似乎完全聽不懂日語，一臉茫然地看着店員。

店員立刻切換成英文，語氣嚴厲地喊道：

Get out, please. You know what are you doing now?（請出去，你知道你現在在做什麼嗎？）

緊接着，店員一把奪過他手裏的成人雜誌，警告說再不離開就報警。男子這才罷休，轉身離開便利店。整個過程被旁邊的顧客用手機拍了下來，上傳到社交平台後瞬間瘋傳。

影片一曝光，網友們最先討論的竟然不是「這人有多噁心」，而是——「他到底是哪國人？」

因為他穿着日本浴衣，卻完全聽不懂日語。有傳聞說他離開時嘴裏嘟囔了一句什麼，聽起來像某個東亞語系的詞彙，但視頻裏聽不清，誰也無法確認。

於是評論區瞬間炸開了鍋。有人猜是某國人，有人猜是韓國人，有人說「一看就是日本人吧，只有日本人才這麼變態」，甚至還有人猜是越南人或東南亞遊客。各執一詞，吵得不可開交。

而中國台灣網友的反應尤其激烈。留言區不斷有人刷屏：

「拜託不要是台灣人」

「如果是台灣人，希望他別回來了」

「如果真的來自台灣，我真的會羞恥到不敢再去日本」



與此同時，也有不少大陸網友留言表示：

「如果真是同胞，太丟人了」

「不管哪國的，這種人都該抓起來」



但說到底，到目前為止，沒有任何官方或可靠的訊息能夠證實這名男子的真實國籍和身份。所有的一切，都只是網友們的憑空猜測。

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事件傳到日本網絡後，日本網友的評論更是毫不客氣。有人說：「全家便利店的成人雜誌區不是私人包間，這種行為就是性騷擾，應該直接報警。」還有人說：「店員處理得很好，但沒有報警太可惜了，這種人不該放過。」

也有一部分日本網友表達了對遊客素質的擔憂，但他們普遍呼籲：

無論哪國人，在公共場合做這種事都應該受到法律制裁。

一位網友留言道：

公共空間是大家的，不是某個人發泄慾望的地方。這種事情發生在任何國家都應該被譴責。

還有網友為店員捏了把汗：「幸好是男店員上去制止，萬一換成年輕女店員，場面會多尷尬，甚至可能被攻擊。」

這支影片最初由某個匿名賬號發布，後來可能因為爭議太大，原視頻被刪除了。但各種側拍和截圖早已被網友四處轉發，至今仍在各個社交平台上流傳。

便利店的成人雜誌區，雖然擺放着成人內容，但那不是私人空間，更不是發泄場所。店員有權制止任何不文明行為，警方有權逮捕任何涉嫌公然猥褻的人。這與國籍無關，與公序良俗有關。

目前日本警方並未公開介入此案，但網絡上的討論還在持續。不管這個人最終能否被找到，這件事至少提醒了所有人：無論是在日本便利店，還是在任何國家的公共場所，請做個人。

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