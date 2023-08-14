韓國美女DJ SODA大阪演出遭多人胸襲　IG公開過程「狼群」極猖狂

韓國性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，過去曾數度來台演出，她在全球享有高知名度，商演場場接到手軟，8月13日現身日本大型音樂盛會與歌迷同歡，怎料，本是一場音樂盛典卻成了大型性騷擾事件，數位觀眾直接摸向她的胸部，令她事後崩潰發文「到現在還是害怕到不停地顫抖」，指控遭到多名觀眾襲胸。



DJ SODA出席大阪MUSIC CIRCUS慶典，她身穿白色短裙、短版緊身背心，打扮性感，讓觀眾大飽眼福，炎熱夏天一秒消暑，怎料，場上竟發生多起性騷案件，數名歌迷嗨到動手朝她的胸部摸去，從畫面上可清楚看到，前排觀眾直接伸出手包住她的胸，她的表情則是相當震驚。

從DJ SODA IG所分享的照片，可見某些有心人公然非禮的行為實在誇張！（按圖了解）

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這場日本演出並未完美劃下結尾，DJ SODA事後在IG貼出數張照片，並表示自己非常害怕：「為了跟粉絲更近距離交流，我在表演尾聲都會近距離走向粉絲，但今天的演出，不是只有一人，而是很多個人突然朝我襲胸，而我則是束手無策被性騷擾了，我很震驚也很害怕，但看到喜歡我的粉絲，甚至有人喜歡到哭了，我只能努力裝作什麼事都沒發生盡力表演完。」

DJ SODA直到回飯店時，仍處於驚嚇與害怕之中，「我當DJ 10年了，從來沒有在表演裡遇到這種事情，親身經歷了這樣的事情，讓我感到不可置信，以後要走到舞台下或是粉絲面前好像有點難邁開腳步靠近了。」DJ SODA這篇文章目前在韓發酵中，有人怒喊表示已經犯罪了，也有網友氣憤不已希望觀眾未來能克制自重。

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