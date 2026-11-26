看過《月曜から夜ふかし》的日本觀眾，基本都認識這對組合：說話大舌頭的フェフ姉さん，和永遠在旁邊冷靜吐槽的多田。



兩個人是中學時代就認識的老朋友，2016年因為一次街頭採訪在節目裏出道，紅了整整十年。多田還有個特點：她整容從來不藏著。鼻子、眼睛、下巴，她在節目裏全公開承認過，社交帳號上連恢復期腫成甚麼樣都發。

多田（Instagram@ota_tada_）

日本綜藝《月曜から夜ふかし》人氣女星多田花逾15萬赴韓削骨整容 下巴失知覺仍想再整：

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但今年這次，玩大了。多田一直嫌自己臉長。今年7月，她跑到韓國，一口氣做了整容裏最狠的那一檔手術：雙顎骨切（把上下頜骨切開重新定位）加上輪廓兩點骨切（削下頜角和下巴）。據報道，這一趟花了300多萬日元（約14.7萬港元），全是自費。

手術剛做完那幾天，她還在Instagram上發動態說：呼吸正常、水也能喝，沒想象中那麼地獄。可沒過多久她就承認，光靠「想變美」這個念頭，根本撐不過去，有好幾個瞬間是真的熬不下去。

到底有多熬？10月12日，她術後第一次上節目，跟フェフ姉さん重逢時說了實話：以前整過那麼多次，這是第一次讓她覺得——「就算不變漂亮也沒關係，只想變回原來的臉，實在太痛苦了。」最難受的那段時間，她連呼吸都覺得困難。10月14日，術後滿3個月，她發了術前術後的對比照。臉型確實變了，下半張臉緊湊了不少。但她同時寫道：嘴巴周圍和下巴，到現在還是沒有知覺，摸上去不像自己的皮膚。

更多《月曜から夜ふかし》女星多田的相片：

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節目播出後，不少日本網友坐不住了：有人說她原來就夠好看了，臉長根本不是缺陷；有人擔心她這是掉進整容的漩渦裏了，得有人拉她一把；也有人說，人家自己的臉自己的錢，輪不到別人指指點點。

多田的回應很「多田」。她在Instagram上直接回擊：做這個選擇不是為了得到誰的理解和認可，她不後悔選了手術，她還是喜歡整容。

然後，劇情走向了所有人意料之中的方向——10月20日，她又飛去了韓國：3個月複查，順便諮詢人中縮短、下頜脂肪抽吸這些新項目。10月21日，她做了脖子除皺。10月29日，ABEMA TIMES報道她的最新近照，說她還在考慮新的整容項目，理由是她自己說的那句：「因為是再次手術，費用貴得離譜。」也就是說，下巴還沒知覺呢，下一輪已經在計劃了。

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