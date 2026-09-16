雪碧方祺媛190萬整形頭痛1年　開刀拔「20條不可吸收線」震驚醫生

「情色教主」雪碧（方祺媛）不僅大方坦承靠整形維持美貌，更是狂砸超過800萬（台幣，約197萬港元）進行多次改造。



近日她再度飛往上海「悄悄變美」，挑戰大拉皮、抽脂等多項大手術，沒想到卻在過程中揭開了讓她折磨長達一年的驚悚真相，連醫師都震驚了！

雪碧方祺媛（Instagram@sprite0719ss）

雪碧赴上海整形 長年不適元凶終於找到

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雪碧坦言，自己近一年來深受頭痛、強烈異物感以及頭型變形的折磨，甚至晚上只能平躺睡覺，平時出門還必須依賴帽子與瀏海遮掩兩側髮際線，讓她的容貌焦慮直線飆升。怎料，這次在上海手術時，醫師竟從她的頭頂拉出「20幾條不可吸收」的線雕材質。長期的劇痛與困擾終於找到元凶，也讓她氣得怒批使用不可吸收線雕實在太扯：

後果是你掛了還燒到這些線！

不過雪碧對這次的整形成果仍相當滿意，透露自己一口氣做了大拉皮、抽脂、脖拉、去皮與抽線等項目。她也藉由自身慘痛經驗呼籲大家，整形絕對不能貪便宜或瘋狂比價，必須聽從醫師專業評估，更直言「沒有辦法一次上岸」。她強調：「在自己身上沒省的！」

此外，雪碧也分享了這次手術中的意外插曲。由於她身材太過纖瘦，術前打點滴時護理師一度找不到血管，讓她受盡折磨。「整過型的都知道，點滴最痛的是這個針，可以尖叫的15秒！」

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