日本頭牌陪酒女月入15萬存款卻見底　嘆壓力超大！驚人開銷曝光

最近日本一個綜藝節目火了。準確地說，是一個叫乃南春（乃南はる）的女生火了。她是日本九州鬧區的頭牌女公關，說白了就是夜總會裏最頂級的陪酒小姐。光一場生日派對，就能創下1,200萬日元（約60萬港元）的營業額。月收入穩定在200萬到300萬日元，折合港幣大概10萬到15萬元。



聽起來很風光對吧？但真實情況是，她存款只剩下約合港幣15萬元。你沒看錯。一個月賺十來萬的人，存款只有十五萬。錢都去哪了？

乃南春雖月入15萬，但因開銷太大，至今存款只有15萬。（翻攝自Instagram@escape_nona）

乃南春被稱為「最頂級陪酒女」 點圖看看她更多靚相：

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賺得多，花得更兇。乃南春上的是ABEMA的綜藝節目《我試著賣掉所有資產》（全財産売ってみた）。她在節目裏把賬算得一清二楚。

為了保住「中洲頭牌公關」這個位置，她每個月光是治裝、醫美保養、給大客戶送禮，開銷就超過100萬日元，差不多港幣5萬元。7月的信用卡賬單直接飆到149萬日元，大概港幣7萬多。

這還沒完。她從8年前開始陸續整容，隆鼻兩次、削骨，累計花了超過500萬日元，合港幣二十五萬。鼻子做了兩次，下巴削骨，都是實打實的血汗錢。聽著都肉疼。

節目裏她公開了自己的銀行賬戶，賬面有897萬日元（約45萬港元），看起來不少。但她說得很實在——這裏面有六七百萬日元是下個月要交的稅。真正能動用的，就那300萬日元，折港幣15萬。月入折合港幣十來萬，存款也就十五萬。這數字放哪都很魔幻。

不想再撒謊了，比錢更折磨人的是精神壓力。乃南春在節目裏說了一句讓人印象很深的話： 「以前撒了太多謊，現在只想坦率地生活。」

做這一行，笑臉是假的，溫柔是演的，連跟客人說的話有多少是真的都說不清楚。每天在燈紅酒綠裏泡著，表面風光無限，身體卻已經亮起了紅燈。她說今年第一次感覺身體真的吃不消了。她才28歲。所以她做了個決定——30歲之前徹底引退。

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賣光家當，從頭再來。她的夢想是開一家專門服務女公關的禮服租賃店。這個想法挺聰明的。她自己就是做這一行的，太清楚姐妹們每個月在禮服上砸多少錢了。如果能用租的代替買的，大家都能省下一大筆開銷。

為了這個夢想，她真的把所有家當都賣了。她還算了一筆賬：開店總共需要1375萬日元，折港幣大概69萬元。扣掉自己的老本15萬，還差852萬日元，約合港幣42.6萬元。

所以她上節目，站在一群企業家面前做簡報，拉投資。為了做好功課，她還特地去請教了成功轉型當老闆的前AKB48成員川崎希。川崎希現在經營服飾品牌，年營收破億，給了她不少實用建議，比如店裏的燈光要怎麼調才能讓試穿的人看起來狀態最好。

但事情沒那麼順利。節目裏有個重量級嘉賓，叫竹之內教博。這人是真正的頂級企業家，他創辦的按摩連鎖店「りらくる」賣了270億日元，身家幾十億港幣。

竹之內聽完乃南春的簡報，一點沒客氣。他說：「用這種心態創業絕對不會成功，最糟糕的情況就是以倒閉收場。」還說她「光會做夢，開店失敗受的傷是最大的」。

這話說得挺重的。但竹之內不是故意刁難，他是真覺得這姑娘還沒準備好。

節目裏他還直接指出乃南春講話卡頓、表達不夠流暢，質疑一個靠溝通吃飯的女公關為什麼連話都說不利索。言下之意——你連簡報都講不好，怎麼當老闆？

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現場氣氛一度很緊張。但乃南春沒有怯場。面對前輩的連番炮轟，她沒哭也沒退縮。她的回應只有一句話：「不管能不能拿到資助，我都已經下定決心了，會一直做到成功為止。」

她還說：「這不是有沒有自信的問題，是我決定要做的事。就算拿不到任何贊助，我也會靠自己的力量堅持下去。」

全場鼓掌。一個28歲的女生，敢把之前擁有的一切全部清零，敢站在一群身家幾十億的大佬面前被當眾打臉還不退縮。這份魄力，確實讓人服氣。

不管最後成不成，至少她敢試。這本身就已經贏了大多數人。

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