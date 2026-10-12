變形金剛女神美瑾霍絲驚傳臉部崩壞　最美容顏變安娜貝爾嚇壞網民

荷里活女星美瑾霍絲（Megan Fox、梅根福克斯）以演出《變形金剛》（Transformers）大受歡迎，但最近因外貌再度成為話題。近日一段她接受訪問的影片在網路上掀起討論，不少網友將焦點放在她的臉蛋、髮型及身材，甚至直呼「幾乎認不出來」，有人更批評她「毀了自己」，讓整形話題再次延燒。



影片曝光後，社群平台湧入大量評論，有網友留言：「我們以前熟悉的美瑾霍絲去哪了？天啊，她毀了自己。」也有人認為她當時的造型令人難以辨認，甚至留言：「有人把她弄得太慘了，她還戴著一頂很糟糕的假髮。」

美瑾霍絲Megan Fox一度整張臉變形，讓人認不出來。（Letterboxd）

更多美瑾霍絲Megan Fox的相片：

+ 12

還有網友將她的外貌與電影角色做比較，有人開玩笑稱她像「萬聖節版的拼圖殺人狂」，其他人則留下「這應該是違法的」、「應該逮捕替她動手術的整形外科醫生」等尖銳評論，相關留言也讓美瑾霍絲的外貌再度成為社群熱議焦點。

不過，網友熱烈討論之餘，也有人認為不應僅憑一段影片或外貌變化，就對她是否接受醫美或整形做出判斷。美瑾霍絲過去便曾多次面對外貌及整形相關討論，但本人並未針對這波最新網路評論作出回應。

這段引發討論的影片由電影平台Letterboxd發布，內容是美瑾霍絲與導演凱琳庫薩瑪（Karyn Kusama）談論彼此喜愛的電影。兩人曾合作2009年電影《陰點鬼情人》（Jennifer's Body），這次則在洛杉磯電影學院博物館重聚，分享電影作品與創作上的影響。

訪談原本是Letterboxd「Four Favorites」系列的一部分，美瑾霍絲當時談到自己喜歡的電影，包括《驚世未了緣》、《獅子王》、《忍者龜：魅影突擊》以及《哈利波特》系列，沒想到影片重新受到關注後，網友反而將焦點放在她的外貌。

Letterboxd是在10月1日公開這段影片，但畫面其實並非近期拍攝，而是早在2025年10月就已完成錄製。當時美瑾霍絲與凱琳庫薩瑪是在《陰點鬼情人》特別放映活動期間接受訪問，如今影片重新翻紅，才再次掀起外貌討論。

延伸閱讀：老友記Jennifer Aniston傳整容成癮正打算隆胸 惹催眠師男友反感

+ 11

延伸閱讀：

盧鎮業驚傳有老婆「我們已結婚」 現任女友廖子妤也知情

「怪物新人」Andr首挑電影女主角 幻藍小熊采甄、蔡淑臻揭枉死真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】