STEAM+01 Bootcamp 2026圓滿舉行　專家拆解AI時代創業突圍之道

由《香港01》主辦的「STEAM+01 Bootcamp 2026 - 創新創業篇」早前圓滿舉行。活動聚焦AI時代下的創新及創業發展，邀請來自學術、創業及創投界的嘉賓，從價值創造、創業實戰及投資者視角分享經驗，與參加者探討初創企業如何突破發展瓶頸、建立競爭優勢，並在瞬息萬變的市場中持續成長。



活動當日來自學界、商界領袖及創投界代表聚首一堂，圍繞AI時代下的創新創業機遇及初創企業發展，與一眾創業者及有志創業人士交流。現場除了設有主題分享，亦透過實戰案例及互動交流，讓參加者從不同角度了解創業過程中常見的挑戰。活動亦提供跨界交流平台，讓來自不同背景的參加者直接與業界人士交流，從實際案例中汲取創業經驗，思考如何將創意轉化為具市場價值的產品及服務，並為日後創業或拓展業務作好準備。



左起為《香港01》執行總編輯任璐女士、北京大學滙豐商學院院長助理張坤教授、《香港01》首席市場營銷官 盧國威先生。(梁鵬威攝)

左起為 CHARGESPOT聯合創辦人兼香港區行政總裁鄭煒燕 、海闊天空創投董事總經理馬學泓 、《香港01》首席市場營銷官 盧國威先生。(梁鵬威攝)

是次活動獲龍豐集團、Sino Group 信和集團及華盛証券全力支持，Happy Moment by H Properties為場地贊助。

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張坤：AI難取代深度思考 創業應由內在價值轉化外在成果

張坤教授分享AI時代的價值主張，探討人類如何發揮AI難以取代的能力。(梁鵬威攝)

北京大學滙豐商學院院長助理（創新創業中心執行主任、EDP項目副主任）、管理學副教授張坤與參加者分享AI時代的價值主張。 他指出，當AI逐步取代大量重複性工作，人類應重新思考自身價值，與其把精力投放在AI已經能夠完成的工作，不如聚焦AI仍較難取代的能力，包括深度思考、策略規劃、人與人之間的連結，以及複雜決策。

他以內地一些規模較小、缺乏政府資助的博物館為例，指出部分博物館並非一開始便以賺錢為目標，而是由一群對傳統文化具有熱情及使命感的人開始，透過社群凝聚更多同好，再逐步將這份興趣轉化成參觀人流、門票收入及捐獻，形成由「內在價值」走向「外在產出」的模式。

張坤教授與參加者分享AI時代的創業思維，鼓勵創業者跳出傳統框架，發掘人工智能難以取代的價值。(梁鵬威攝)

張坤認為，這種由熱情驅動、建立社群，再走向可持續經營的模式，同樣可應用於創業。他提醒，AI時代的價值不應只有單一面向，創業者亦不能只是不斷提出新點子，而要針對一個問題建立有步驟、有結構的思考方式，配合長期願景及合作能力，尋找AI難以取代的競爭優勢。

鄭煒燕：創業須不斷試錯 拓展海外市場不能照搬香港模式

CHARGESPOT聯合創辦人兼香港區行政總裁鄭煒燕分享創業歷程及企業拓展市場的實戰經驗。(梁鵬威攝)

CHARGESPOT聯合創辦人兼香港區行政總裁鄭煒燕以自身創業經驗，分享由零開始建立共享充電服務的歷程。她坦言，自己最初沒有計劃創業，但在重新思考工作的意義後踏上創業路，團隊由市場需要出發，最終選擇共享充電服務，並持續調整營運模式。

她指出，創業初期必須清楚計算營運成本，不能抱着「到時再算」的心態。她以共享充電服務為例，指出除了硬件成本，企業亦要處理客服及充電器在不同地點之間的調配等營運問題。

鄭煒燕以CHARGESPOT的創業及拓展經驗作分享，剖析由市場需求出發、持續試錯及建立團隊的重要性。(梁鵬威攝)

鄭煒燕又分享，企業拓展海外市場不能簡單複製香港的成功模式。CHARGESPOT拓展至日本、台灣等市場後，會由當地團隊了解文化、生活節奏及消費者需求，再調整服務方式。她以澳洲市場為例，指出當地地域廣闊及生活模式與香港不同，使用共享充電服務的場景亦有所差異，因此企業必須先了解市場特質，才能制定合適策略。

馬學泓：AI降低產品門檻 初創須建立難以複製的競爭優勢

海闊天空創投董事總經理馬學泓從投資者角度，拆解高潛力初創企業的特質及創投考量。(梁鵬威攝)

海闊天空創投董事總經理馬學泓則從投資者角度分享如何評估高潛力初創企業。他指出，早期投資不應只看產品是否「做得出來」，更重要是市場規模、團隊能力，以及企業能否建立可持續的競爭優勢。

他以共享充電服務為例指出，即使競爭者投入5,000萬元甚至1億元，推出與CHARGESPOT相同的產品，亦未必能輕易取代原有服務。原因在於CHARGESPOT已建立龐大的服務網絡，用戶在不同地方均容易找到充電站及租借設備，形成「Scale Effect」（規模效應），當企業規模越大，網絡及便利性越高，競爭者便越難單靠相同產品切入市場。

馬學泓從創投角度分析初創企業的發展潛力，指出產品、市場、團隊及可持續競爭優勢均是投資者的重要考量。

馬學泓提醒，生成式AI降低產品開發門檻，令「AI＋一項功能」的產品更容易出現，創業者即使利用AI快速開發出新產品，也未必代表具備長期競爭力。其他公司同樣可以利用AI推出類似甚至更好的產品，因此初創需要思考自身真正的價值，以及如何建立其他企業難以複製的優勢。

此外，他認為香港初創不能只着眼本地市場，若產品主要服務香港特定行業，創業者便要清楚說明市場規模及未來拓展空間。即使從香港市場起步，亦應及早思考日本、中國內地或美國等海外市場的可能性。他認為，對投資者而言，除了產品及技術，更會關注團隊能否把產品做大，以及企業能否在競爭中持續保持優勢。