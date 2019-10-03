【大閘蟹】食蟹無節制易致不適　當心蟹宴後出現7大徵狀！

秋風起，即代表進入食大閘蟹季節了！不少港人都對大閘蟹為之瘋狂，尤其一年只有一次，所以總是把握機會大，食得幾多得幾多，一星期間更可能食幾次，每次都食三至四隻，非常密集。然而，過量進食大閘蟹會否有後遺症？這次繼續有請曹信恩註冊中醫師為我們解答。

不少港人都對大閘蟹為之瘋狂，尤其一年只有一次，所以總是把握機會大，食得幾多得幾多。﹙VCG﹚

曹醫師指大閘蟹是寒涼帶濕的食品，「非大閘蟹季時，大家平時每次只會食1至2隻蟹，但當大閘蟹當造時，很多人就會不太節制地食得過量。」而食得過量確實會令身體造成一定的負擔。

Q1. 過量進食大閘蟹會有甚麼徵狀？

其實任何食物吃過量的話，都很大機會造成不適，曹醫師指，吃得太多大閘蟹的話，會感到胃有不適。

還會有甚麼實質症狀？﹙按圖了解﹚

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他亦指，若本身有皮膚過敏及痛風的人士，吃過量的話，就會令本身的病徵更加嚴重，「即皮膚敏感可能會由痕演變成傷口出水的地步。」

Q2.會不會有後遺症？

那以上種種會否演化為不同的病症，對生活造成不便？曹醫師說：「不會的，最差的情況是肚屙，屙至清了腸胃後便會沒事。」

Q3. 女士過量食大閘蟹會傷子宮？

有不少人說，女士食太多的大閘蟹會對子宮造成傷害，曹醫師指：「食大閘蟹對腸胃最傷，因為腸胃負責消化。而大家說對子宮很傷，是因為子宮容易積寒邪，而其實除了大閘蟹外，其他他涼食品都對子宮不好，會今到月經期間有較多血塊。」

雖然大閘蟹季一年才一次，但既然每年都有，又何必拼了命去食呢？不節制下瘋狂進食，只會自嘗惡果，令自己身體不適，這樣值得嗎？凡事適可宜止，就能嘗到食物最佳的味道。

曹醫師指：「食大閘蟹對腸胃最傷，因為腸胃負責消化。」﹙被訪者授權使用照片﹚