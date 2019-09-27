【小丑回魂2】童年陰影影響深遠？　了解恐懼症成因及治療方法

電影《小丑回魂2》近日上映，上、下集的主題是講述由七位主角組成的Losers’ Club怎樣團結地克服童年及青少年的恐懼，所以與其說它是一齣恐怖電影，或許歸類為兒童歷險成長電影會更為貼切。然而，人們為什麼會患有恐懼症呢？有方法可以克服這些恐懼的感覺嗎？

在電影中，每位主角都對不同事物有着恐懼，例如小丑、扭曲的女人畫像、痲瘋病人及大量血漿等，然後「小丑」Pennywise就會化成他們所恐懼的東西去嚇他們。﹙電影《小丑回魂》劇照﹚

記得在第一集《小丑回魂》中，每位主角都有自己害怕的事情，例如是小丑、扭曲的女人畫像、痲瘋病人及大量血漿等，然後「小丑」Pennywise就化成他們所恐懼的東西去嚇他們。其實在現實中，除了危險及恐怖的事情，也有不少人會連看見雀仔、雞甚至是羽毛都感慌張吧！這些害怕也許是有跡可尋的，但害怕又是否直接等於患上恐懼症呢？這次便請來註冊臨床心理學家張傳義博士來為大家解答。

1.中華地區最常見的是哪幾種恐懼症？

張博士引述世界衛生組織﹙World Health Organization，WHO﹚於2017年發表，共收集了二十二個國家合計十多萬人的心理醫學研究，讓大家對恐懼症有一個基本的概念，「據報告指，女士一般比男士容易患上恐懼症，而出現恐懼症的平均年齡為八歲」。

另外，雖然每個人所恐懼的事情可能不一樣，但以下六種恐懼症是全球最為常見的種類：

全球最常見的六種恐懼症：﹙排名按比率遞增排列﹚

【全球常見恐懼症排名：第六位】飛行﹙1.3%﹚﹙omar-prestwich/unsplash﹚

其實很多人都喜歡周遊列國，從小便有很多搭飛機的飛行經驗，所以不論是歐美國家如美國、德國，還是亞洲國家如日本、中國及深圳，對飛行恐懼的比率都最低。另外，報告還指出高收入國家如法國、意大利及新西蘭等國家，有恐懼症的人數會較低收入國家的多。張博士表示：「以畏高為例，因為高收入國家比較多高樓大廈，而低收入國家則相對少，故後者感畏高的人亦較少。」

2.哪個程度的警慌才算是患有恐懼症？

張博士指，其實有很多人都怕曱甴、老鼠及昆蟲，但卻不能就此斷言這就是恐懼症，「有恐懼反應不一定是病，但若對某東西的恐懼會阻礙到日常的生活和工作，或是情緒長期因這種恐懼而受困擾，甚或是只因看到或想像都該事物便會引發一些不合常理的奇怪行為，這便是恐懼症。」

3.哪些原因會導致患有恐懼症？

恐懼雖是很個人的事情，但其實它也可能是由先天基因所導致的！張博士指：「例如蛇、曱甴、蜘蛛及獅子等，都有遠古的歷史，早至幾千、幾萬甚至更遠古年代的人已經害怕牠們，所以在人類先天基因的演化下，我們會較容易理解這些事物的危險性，加上後天的學習，人們就會較容易對這些東西產生恐懼。」反觀汽車等現代產物，由於它在人類文明只有百多年的歷史，人們對它的認識未夠深刻，因此在先天上會較少人對它產生恐懼。

不過，張博士亦強調後天的教育亦可孕育出恐懼的感覺，例如他在大學擔當講師時，每年便都一定有同學表示很怕雀仔、羽毛及雞。「在成長階段中，家長的反應會直接影響小朋友對事物的感覺，例如媽媽帶小朋友去街市時，看到小朋友走近雞籠時，就會緊張地說：『會啄你呀！』、『牠的咀很尖，會啄走你的眼睛！』之類的說話，令小朋友對雞慢慢產生了危險的認知，甚至看到羽毛時便會聯想到恐懼的感覺。」

4.如患上恐懼症，會出現午麼行為和表現？

當恐懼症發作時，患者通常會有以下的徵狀：

恐懼症徵狀﹙按圖了解﹚

+ 2

以上所提及的恐懼症徵狀都是一些即時的反應，但若然恐懼症已影響到日常生活而患者又不加理會的話，便可能會引起其他情緒問題，例如影響社交或造成自我厭惡的感覺。張博士表示：「例如，你所居住的大廈允許住戶養狗，但你卻很害怕動物的，結果你每天在準備出門時已在擔心搭𨋢時是否會遇到狗，並長時間被這事困擾的話，便可能會釀成焦慮等情緒問題，長此下去對自己的精神很不健康，所以應及早求醫。」

5.怎樣可以克服？

恐懼症雖是焦慮症一種，但並非絕症，張博士指患者可藉接受認知行為作治療，「患者可以約見心理學家或精神科醫生進行認知行為治療，先從認知層面調適。例如，當患者對恐懼的事物有不合乎常理的思維，例如雀仔會啄走你的眼睛，便可調整他們的想法，讓他們明白當走近雀仔時，牠們還未來得及作出攻擊便早已飛走了。」

張博士指，有些人怕水、怕行雷，便要逐步的作出治療，「要知道他們的生活於怎樣的環境，分清楚他的思想究竟是怕什麼（例如是懼怕雷聲還是突然的聲響），之後就可讓他們觀看與水或打雷有關的影片，再讓他們聽聽水聲雷聲及接觸水，一步一步地改善。」﹙johannes-plenio/unsplash﹚

張博士指很多想法都只是患者自己預測，其實與事實不符的，所以心理學家或醫生就要誘導他們說出當中的原因。當了解到患者有哪方面的思維差錯，便要配合行為治療的協助，以實證他的想法有偏差，「建議先讓患者從影片、相片或動畫習慣，然後再出街進行行為治療實證。即例如看到雀仔時，帶他行過去感受，讓他知道比起被攻擊，牠們更大機會會飛走。」

張博士表示，用適當的治療方法慢慢習慣便可以克服恐懼，然而他認為不一定所有心理恐懼都需要去克服，關鍵是這恐懼的感覺會否影響日常生活，若不加理會，可能會引起其他情緒問題，便應及早求醫。