【高血壓】「隱形殺手」病徵難察覺　一文看懂量血壓須知

高血壓是香港最常見的慢性疾病之一，有「隱形殺手」之稱。除了良好的生活習慣外，定期檢查血壓是最佳的預防方法，但不同年紀及身體狀況的人士要進行的檢查次數都不一樣，部份人可能已出現病徵，亦有不少人未必出現明顯病徵，任何人也應及早瞭解預防及應付高血壓的方法。

血液必須依靠正常的血壓能夠在身體運行，輸送氧氣和營養到各部位。（Getty/VCG）

高血壓聽得多，但怎樣才算高呢？血壓又是在量度哪裡？要回答這兩個問題，就要先知道心臟和血液如何運作。心臟收縮把血液泵入動脈，會對動脈血管壁加諸壓力，這就是血壓。高血壓便是血壓持續處於高水平的慢性疾病，由於血液必須依靠正常的血壓才能夠在身體運行，輸送氧氣和營養到各部位，因此血壓上升並持續處於高水平有可能引起嚴重的健康問題，包括中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病及甚至早逝等。

以成年人來說，他/她的收縮血壓處於140毫米水銀柱（mmHg）或以上，或舒張壓達到90毫米水銀柱或以上，便是患上高血壓；如果收縮壓處於120至139毫米水銀柱之間，或舒張壓處於80至89毫米水銀柱之間，則屬於前期高血壓。

至於小孩或青少年，假如重複量度的收縮或舒張壓的度數相等或高於同年齡、高度和性別人士的血壓的第95位百分位數，則表示患有高血壓。

一般疾病都能靠徵狀分別，但有「隱形殺手」之稱的高血壓卻沒有明顯病徵，很難察覺，但小部分人會出現頭暈、頭痛、視線模糊不清、疲勞和面部發紅等症狀。（Getty/VCG）

香港近半長者患高血壓

香港有接近五成長者及兩至三成的中年人士為高血壓患者。根據衞生署的2014/15年度人口健康調查數據顯示，有27.7%的15至84歲人士（其中女性是25.5%，男性是30.1%）在自述或身體檢查時被發現患有高血壓，當中近半（47.5%）於調查前未被確診。

總體來說，高血壓的總患病率會隨年齡增長而上升，15至24歲人士中患病的比例只是4.5%，但65至84歲人士中卻高達64.8%患病。

按圖簡單了解高血壓的可怕之處及徵兆：

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高血壓為何被叫作「隱形殺手」?

一般疾病都能靠徵狀分別，但被「隱形殺手」之稱的高血壓卻沒有明顯病徵，很難察覺，但小部分人會出現頭暈、頭痛、視線模糊不清、疲勞和面部發紅等症狀。一般患者都是在出現併發症，或者例行身體檢查中量度血壓時發現的。因此，衛生署建議成年人最少每兩年量度一次血壓。

說到量血壓，其實不同身體狀況的人士所需要的量度次數都不同！

血壓分類 收縮壓（mmHg） 舒張壓（mmHg） 建議 正常 低於120 低於80 兩年內再次檢查（75歲以上的人士，每年檢查一次） 前期高血壓 120至139 80至89 一年內再次檢查 高血壓 140或以上 90或以上 盡快約見醫生聽取建議

高血壓分原發性、繼發性

高血壓主要分為兩種，分別是原發性高血理和繼發性高血壓，而兩者成因亦有所不同。

約九成高血壓患者都屬於原發性高血壓，具體成因不明，但一般與遺傳、性格、精神緊張和肥胖有關。其餘百分之十患者則屬繼發性高血壓，主要由其他疾病或身體變化所引起，例如腎病和內分泌失調等，一般在病因得到治癒的話，血壓便會回復正常水平。

（資料來源：衛生署、智友站、衛生防護中心）