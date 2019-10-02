新一年「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」即將分別於10月9日及23日開始，分階段為合資格人士提供資助或免費季節性流感疫苗接種，包括孕婦、50歲或以上人士、年齡介乎6個月至未滿12歲兒童、智障人士及領取傷殘津貼人士，每劑資助$210。 雖然有資助，但因各診所診症費訂價不同，並非所有診所也提供免費注射。因此大家可以參考以下18區部分免費注射兒童流感疫苗的診所名單，家長在帶子女前往接種疫苗之前，宜先向該診所查詢有關疫苗接種服務及收費詳情，以免有變動。

早前香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及助理院長孔繁毅教授指，今年澳洲冬季提早出現流感爆發，入院數字也大增，因此估計本港冬季流感高峰期也會提早殺到，嚴重個案亦有可能大增。他更建議大家盡早接種流感疫苗，而截至今年8月接種率只有14%，低於建議水平。「尤其幼兒園及小學學生，接種率最好達7成以上，才能達到社區保護。」他說。

新一年「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」即將分別於10月9日及23日開始。而去年推出的「學校外展疫苗接種先導計劃」亦將恆常化以涵蓋更多小學，並以先導形式將計劃擴展至幼稚園及幼兒中心。屆時將會有更多兒童受惠於此政策。 孔教授指，疫苗效用能有效半年，必定能覆蓋整個高峰期。惟接種後，市民仍有機會感染，他建議盡早求診，減低出現流感併發症的風險。 每劑資助維持$210 2019／20年度「疫苗資助計劃」合資格組別包括下列組別的香港居民： 50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童、智障人士、領取傷殘津貼人士，不論殘障類別（即肢體殘障、精神缺陷、智障或其他情況）孕婦 「疫苗資助計劃」方面，政府將向參與醫生提供每劑210元的資助額。

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（新界區）

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免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（九龍區）

免費注射兒童流感疫苗部分診所名單（港島區）

*以上診所名單來自醫健通