【預防流感】戴口罩免散播傳染病！　學懂分辨4款常見口罩功用

臨近秋季流感高峰期，為了保護他人、保障自己，口罩真的不可或缺。不過，口罩的種類眾多，應如何選擇？以下由網絡作家兼專業藥劑師教大家挑選口罩時要考慮的事項！ 撰文：小小藥罐子

為己為人，覺得生病時最好便戴上口罩，減低傳播病菌的機會。（余俊亮攝）

眾所周知，佩戴口罩，有助預防流感這一類的傳染病。

其實，經過「沙士」一役後，明顯的，很多市民已經提高防疫意識，所以，不難發現，在公眾地方，例如醫院、診所，特別是在流感的高峰期，藥罐子經常看見很多市民佩戴著口罩，預防感染。

市面上的口罩，五花八門，現在，我們不妨看一看，口罩，到底有多少種。

一般而言，口罩的主要用途，是透過它的網狀設計，控制孔徑的大小，過濾透過鼻孔、口腔進入身體的空氣，從而堵截外界空氣中的飛沫、灰塵、懸浮粒子，透過呼吸道，進入人體，達到阻隔飛沫、灰塵、懸浮粒子裡的細菌、病毒、污染物的效果。所以，這就像一張過濾紙，外界的空氣，一定需要穿過這層過濾網，才能進入身體。

市面上的口罩，主要有以下幾種：

一. 紙口罩

部分醫院的出入口會提供紙口罩，以保障進出的市民。（stenuitj/unsplash）

紙口罩，採用木漿作為原料，就像一張紙（實際上，它也是一張紙），是最普通的口罩，不細密、不透氣、不防水，只能用作衛生用途，不能用作防疫用途。這種口罩，正、反兩面，是一樣的，所以，一般而言，反著戴，問題不大。

二. 棉布口罩

棉布口罩可重用，符合環保低碳之理念。（golfarisa/unsplash）

棉布口罩，採用棉質或無紡布作為原料，就像一匹布，密合度較高，但是，透氣度較低，舒適感較差，雖然可以用作隔塵用途，但是，佩戴這種口罩，呼吸的時候，可能會較局促，較容易會有一種喘不過氣的感覺，而且，它是有一定的重量的，佩戴的時候，可能會較不方便。

不過，布口罩還有一個優點，便是可以清洗、消毒，簡單說，就是可以無限次使用。這種口罩，反著戴，問題也不大，過濾的效果沒有差別，只不過是外觀的問題。

三. N95型口罩

其實除了預防疾病外，空氣混濁更需要戴口睪。（Kevin Frayer/Getting Images）

N95型口罩，最專業的口罩，因為在美國國家職業安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH）規定的標準下，過濾效率達到95%而命名的。當然，各位看倌如果看過這種口罩的話，應該會知道，這種口罩，採用立體型的設計，所以，除非另有用意，否則，反著戴，是不可能的。

四. 外科口罩

一般港人生病時會戴外科口罩，較為常見。（資料圖片）

外科口罩，最常見、最常用的口罩，密合度較高，透氣度較大，舒適感較佳，一般用作過濾細菌、病毒等病原體的醫療用途，這種口罩，在外觀上，有一個特點，就是正、反兩面的顏色，大多不同，大多是一面較深色，另一面較淺色，當然，佩戴的方法，根據不成文的潛規則，是較深色的一面朝向外面。

（資料來源：小小藥罐子）

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