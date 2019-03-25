【氣管敏感】沒有傷風感冒卻咳嗽不停　芳療師媽媽調配紓緩精油

季節變化有時往往會令人覺得氣管痕癢，甚至在沒有患上傷風感冒情況下出現咳嗽不停，這情況有可能是患上氣管敏感。芳療師Cherry（荔枝孖媽）建議不妨還原基本步，用最天然、無毒的方法來紓緩此症狀。

（Getty Images） 消毒空氣環境 首先，Cherry指如果有不適徵狀都需要對空氣環境進行消毒處理，Melaleuca Alternifolia Essential Oil 茶樹、Eucalyptus Essential Oil 尤加利精油都是不錯的選擇。如果同時再加入Bergamot Essential Oil佛手柑精油，效果更佳。



而消毒的方法就是噴灑精油。我們可以在一個有噴霧頭的瓶子內，加入蒸餾水100ml，精油共10滴，扭緊樽蓋搖晃，直接噴灑在空氣中就可以了。而因為精油不溶於水，大家亦可以在精油中加入海鹽、岩鹽，用力搖晃混合稀釋後用來噴灑。

（VCG圖片） 自製呼吸道保健油 另外，我們亦可自己動手調配呼吸道保健油日常使用。



材料：



雪松精油 Cedarwood - 3 Drops

羅文莎華葉精油 Ravensara - 3 Drops

澳洲尤加利精油 Eucalyptus Radiata - 4 Drops



以20ml * 綜合複方純植物油 混合以上3 種精油一起使用，有需要亦可以加入滾珠樽，方便日常外出使用。

按摩胸口、呼吸道

Cherry日常在家中也習慣以 Sandalwood Essential Oil 檀香精油按摩頸背、頸側、胸口、上背部。偶爾亦會按需要以一支含有藍膠尤加利 Eucalyptus Globulus、馬鬱蘭 Marjoram, 澳洲尤加利 Eucalyptus Radiata、薰衣草 Lavender、薄荷 Peppermint等成份的複方精油塗抹在係胸口及呼吸道位置。



其他建議可用精油：



馬鬱蘭精油 Marjoram Essential Oil

薰衣草精油 Lavender Essential Oil

薑精油 Ginger Essential Oil

乳香精油 Frankincense Essential Oil

沒藥精油 Myrrh Essential Oil

* 綜合複方純植物油內含椰子油、芝麻種子油、葡萄籽油、甜杏仁油、小麥胚芽油、向日葵籽油、橄欖果油成份。