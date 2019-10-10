【藥物貯存】藥可否放雪櫃？　4個放置藥物的關鍵條件

雪櫃是食物的貯藏室，能入口的東西便可放進裡面，剩菜更得以冷存以免腐爛。那麼能入肚的藥物，該如何放置？把它當成一般食物放進雪櫃可行嗎？抑或如廣告般，放它在「首飾箱」可以嗎？理想而言，若該處符合「密封」、「不透光」、「陰涼」及「乾爽」便可，不過不同藥物的貯存方法各異，須多加留意！以下由網絡作家兼專業藥劑師——小小藥罐子為大家解說一番。 撰文：小小藥罐子

不少藥物包裝均印有「應放置室溫貯存」等字眼。（joshstyle/unsplash）

藥物應不應該放在雪櫃呢？

一般建議，在貯存藥物上，最理想的做法，是將藥物存放在一個「『密封』『不透光』的器皿，然後放置在一個『陰涼』『乾爽』的地方。」

那麼，根據以上的標準，藥物當然不能擺放在雪櫃裡！因為對於藥物而言，雪櫃肯定不會是一個「乾爽」的環境！

慢著！但是，這樣說，又好像不太對……

一些藥物，例如胰島素，的的確確，是需要放進雪櫃裡的。

所以，正確的答案是……

其實，一些藥物是可以放進雪櫃裡的，但是，還要看一看，到底是什麼藥物，這就是說，一切要視乎情況而定，不能一概而論。 一般而言，除非一種藥的藥物標籤上，清楚註明這種藥是需要冷藏的，否則藥罐子不會建議將藥物放進雪櫃，只需要存放在室溫（在定義上，室溫是指25至30°C）。簡單說，就是「叫你放，便放；不叫你放，別放」。

但是，為什麼？

各位看倌，可能會說：「藥罐子，你剛剛不是說過了嗎？雪櫃不是一個『乾爽』的環境，因為雪櫃較潮濕，所以不應該放置在雪櫃裡。」

問題是，實情真的是這樣嗎？

噯！噯！而且，藥罐子只是說，「對於藥物而言」，雪櫃肯定不會是一個「乾爽」的環境！

其實，雪櫃真的很潮濕嗎？

說著說著……並不盡然。實際上，如果用一根濕度計測量一下的話，便會知道，在香港這個潮濕的小漁港裡，飄風不終朝，驟雨不終日（《老子．二十三章》），雪櫃內部的濕度，在大多數的情況下，都較空氣中的濕度還要低，這就是說，相較外面而言，雪櫃的內部，實際上，才是一個「乾爽」的環境。

說雪櫃較潮濕，所以不能存放藥物，這一點，還是有待商榷的。

有人會將藥物存放於雪櫃，這會否令降低藥物功效？（nicotitto/unsplash）

那麼，究竟為什麼不該擺放藥物在雪櫃呢？

在解釋前，藥罐子首先舉一個簡單的例子：

各位看倌，不妨回想一下，在夏天這個熱得快要發瘋的季節，天氣悶熱，氣溫動輒高達30 °C以上，這時候，如果從冰涼的雪櫃裡，拿一盒冰凍凍的冰淇淋出來解暑的話，請問會發生什麼事？

唔……除了喊一句「爽！」外，冰淇淋的表面，不是會突然出現一點一點的小水珠嗎？

這是怎麼一回事？

在物理上，這就是「凝結(Condensation)」現象。所謂「凝結」，是指氣體遇冷而變成液體的過程，例如水蒸氣遇冷，便會變成水一樣，而且，溫差愈大，凝結的速度便會愈快。

「凝結」是指氣體遇冷而變成液體的過程。（olia/unsplash）

藥物為什麼不應該放在雪櫃？

其實，藥物一般不建議放進雪櫃裡，背後的原因，主要有以下三個：

原因1：小水點致發霉、變壞、變質

第一，一般而言，相較外面而言，雪櫃內部的溫度、濕度較低，藥物放進雪櫃裡，雪櫃一開一關，藥物一進一出，溫度一冷一熱，空氣裡的水蒸氣突然遇到冷流，在藥物的表面凝結成為小水點，過多的水分散佈在藥物的表面，便會弄濕藥物，讓藥物受潮，從而大大增加藥物出現水解（Hydrolysis）、發霉、變壞、變質的風險。

所以，如果大家一輩子不打開家裡那個冷冰冰的雪櫃的話，這個雪櫃，還算是一個「乾爽」的環境！問題是，當大家打開雪櫃的時候，雪櫃內外便會出現溫差、濕差，水蒸氣便會在雪櫃內部凝結，形成小水珠，這時候，還會是一個「乾爽」的環境嗎？

原因2：出現沉澱現象，藥水與溶劑分離

第二，如果是藥水的話，藥水在冰冷的環境下，可能會降低藥物的溶解度，藥水裡的藥物，便會因為不能完全溶於溶劑裡，從而可能會從溶劑裡分離出來，結成結塊（Caking），形成沉澱的現象，跟藥水的溶劑分割起來，形成斷層，試問還能服嗎？

原因3：兒童難分辨藥物與糖果，容易致險

第三，如果家裡還有小孩的話，雪櫃更加是一個不安全、不正確、不妥當的地方！現在，在調配藥物上，藥廠為了鼓勵用藥者服藥，已經將藥物的色、香、味，弄的好像糖果、果汁一樣，單是藥物的外觀、形狀、味道、氣味，有時候，如果不仔細看清楚的話，大家真的能夠分辨藥片、藥水跟糖果、果汁的區別嗎？

試想，如果兩者同時放在雪櫃的話，「兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？」（《木蘭辭》）姑且不論成人，小孩子會不會可能將藥物當零食，吞進肚子裡呢？可能、不可能，但是，總有可能。用藥者，豈能不慎？

而且，就算他們真的清楚知道眼前的是藥，不是糖，但是，基於視覺、味覺、嗅覺的刺激、聯想、誘惑，他們老早已經垂涎三尺了，可能顧不得什麼，直接吞進肚子裡了。

所以，雪櫃不是一個貯存藥物的理想環境。

聰明的看倌，看到這裡，可能會想到以下兩個問題：

1. 如果外面的溫度、濕度較雪櫃內部還要低呢？

雪櫃內外的溫度和濕度相若，凝結現象未必產生。（sumekler/unsplash）

理論上，如果溫度、濕度較雪櫃還要低的話，的確可以減少藥物因為溫度、濕度相差所產生的凝結現象，從而減少受潮的機會。

實際上，在香港這個位於亞熱帶的沿海地區，這個情況，恐怕不太可能會出現……

除非在南、北兩極這些溫度、濕度較雪櫃內部還要低的冰天雪地，否則，真的很難符合以上的條件。不然的話，試問，在一般市民的家裡，就算用空調，大家有能力同時將室內的溫度、濕度，調整到較雪櫃內部還要低嗎？

2. 如果藥物是利用鋁箔紙包裝的呢？

市面上部分藥物以鋁箔紙包裝，以加強藥物安全。（brett/unsplash）

這個便要從藥物的製造過程來解釋。藥廠在製造藥物的時候，雖然會利用溫濕度監控系統，嚴格控制廠房的溫度、濕度，但是，任何一間藥廠，科技再先進，設備再完善，就是永遠不可能將濕度降低至「零」的水平。簡單說，鋁箔紙裡的藥物，還是會有水分的。

如果用藥者將藥物放進雪櫃裡的話，經過一陣子後，藥物裡面自身的水分，便會慢慢從藥物蒸發出來，然後散佈在鋁箔紙裡，接著，當用藥者打開雪櫃的時候，一開一關，溫度一冷一熱，一樣會凝結，形成小水珠，還是可以弄濕藥物，讓藥物受潮，同樣能夠增加藥物出現水解、發霉、變壞、變質的風險。

所以，就算用藥者領到的藥物，是密封包裝在一些劑型裡，例如鋁箔紙包裝，藥罐子還是這句話：遵循藥物標籤上的指示，存放藥物。

對！藥罐子當然知道，吃不下的食物，自自然然應該要放進雪櫃，防止食物變壞。那麼，根據這個邏輯，藥物是拿來吃的，難道就不可以放進雪櫃呢？

藥罐子只想說，人之所以異於禽於獸者幾希（《孟子．離婁下》），同理，「藥」之所以異於「食物」者幾希，不過，就是這一點小小的差異，便足以讓藥物跟食物的貯存方法有所不同！

（資料來源：小小藥罐子）