【潤膚膏】皮膚乾燥該用哪種潤膚產品？　了解3大常見成份及功效

秋風起，涼風鬼祟地帶走每一吋肌膚的水份，使乾紋逐漸浮現，因此如何挑選潤膚產品以滋潤乾裂皮膚及紓緩乾燥帶來的痕養便尤為重要。 在選購潤膚產品時，成份是其中一個重要的考慮元素，但你對潤膚產品的成份知多少？正確的使用方法又是怎樣？就讓網絡作家兼專業藥劑師教大家挑選和使用潤膚劑的須知！ 撰文：小小藥罐子

林林總總的潤膚產品，該如何選擇?（張浩維攝）

說在前面，常用的潤膚劑(Emollient)，分別是水性乳霜（俗稱「冷霜(Aqueous Cream)」）、乳化軟膏（俗稱「豬油膏(Emulsifying Ointment)」），兩者的分別，主要是水、油的比例。

在選擇潤膚產品前，必先「做功課」認識常見潤膚劑的種類和成份，可按圖快速了解：

+ 6 + 5 + 4

常用的兩類潤膚劑

種類一：水性乳霜（Aqueous Cream）——紓緩較輕微的皮膚乾燥

Aqueous Cream，水分較重，水多油少，所以，是一種水包油乳化劑（Oil-in-water Emulsion）。簡單說，便是「水中有油」，適用於紓緩較輕微的皮膚乾燥。

種類二：乳化軟膏（Emulsifying Ointment）——紓緩較嚴重的皮膚乾燥

Emulsifying Ointment，油性較重，水少油多，所以，是一種油包水乳化劑（Water-in-oil Emulsion）。簡單說，便是「油中有水」，鎖水較強，效果較油潤，質感較黏膩，適用於紓緩較嚴重的皮膚乾燥。

不管是Aqueous Cream，還是Emulsifying Ointment，兩者同是一些不錯的潤膚劑，同樣能夠減少肌膚的水分蒸散，滋潤肌膚，紓緩皮膚乾燥的症狀。

實際上，除此之外，其實還有很多不同的潤膚劑，形形色色、林林總總，任君選擇，不然的話，市面上，便不會湧現這麼多潤膚產品，對吧？

那麼，暫時姑且撇開Aqueous Cream、Emulsifying Ointment這兩種潤膚劑不說，較常見的潤膚劑，還有什麼？

以往選用護膚產品的準則為價格，時至今日不少人追求安全，較著重成份和質量。（視覺中國）

潤膚劑的三大常用成分

唔……綜觀一些潤膚產品，一般而言，常用的成份，主要有以下三種：

成分一：甘油（Glycerin）

在化學上，甘油是一種三元醇（Trihydric Alcohol）。

所謂「三元醇」，簡單說，是指一種同時擁有三個羥基（—OH）的醇（Alcohol）。因為羥基是一種水溶性的親水基團，所以，三元醇擁有很大的親水性，能夠鎖住水份，形成一層薄膜，減少水份蒸發、散失，同時擁有很高的吸濕性（Hygroscopic），大約在三日內便能夠吸收自己重量的水份，並且從真皮層（Dermis）裡，吸收水份，轉往角質層（Stratum Corneum），從而能夠滋潤粗糙、繃緊的肌膚，紓緩皮膚乾燥的症狀。

值得一提，甘油，除了可以作為一種潤膚劑，還可以作為一種栓劑（Suppository），例如甘油條、甘油泵，作用原理，主要在透過龐大的吸濕性，在腸道裡吸收大量的水份，同時增加腸道裡的滲透壓，形成一種高滲性（Hypertonic）的狀態，除了讓水份不能在腸道裡被吸收，累積在腸腔內，還會讓體內的水份，從腸壁移進腸腔內，從而增加腸腔內的水份，增加腸腔內的壓力，軟化大便，同時還會直接對腸道黏膜產生輕微的刺激，刺激腸道的蠕動，促進排便，幫助排泄，達到紓緩便秘的效果。

在藥效上，相較而言，甘油的藥效較快，大約會在使用後15至30分鐘內，便能發揮藥效，迅速紓緩便秘，較適用於亟欲盡快紓緩便秘的人士使用。

在副作用上，甘油主要透過直接刺激腸道黏膜，發揮藥效，便可能會產生一種灼熱感，所以，一般不建議長期使用，較適用於紓緩偶發性便秘。

成分二：橄欖油（Olive Oil）

橄欖油，顧名思義，是指從橄欖提煉出來的植物油。

既然是油，那麼，橄欖油自然擁有較大的疏水性，從而產生一種防水的物理性屏障，幫助肌膚鎖住水份，減少水份從肌膚表面蒸發、散失，達到滋潤的效果。所以，橄欖油擁有較大的鎖水功能，能夠滋潤肌膚，較適用於紓緩較嚴重的皮膚乾燥，治療乾燥、增厚的部位。

在使用上，相較甘油而言，橄欖油的油性較重，鎖水較強，效果較油潤，質感較黏膩，有時候，可能會產生一種黏膩的感覺，塗抹的時候，未必舒服，所以，未必適合塗抹在臉上，或者毛髮較濃密的部位，減少在塗抹的時候，所產生的黏膩感。

還有，橄欖油是油，不是水，塗抹在肌膚上，只能形成一種屏障，阻隔水份流失，簡單說，只能鎖水，不能補水，所以，最理想的用法，是「補水 + 鎖水」，首先塗抹水份較重的潤膚劑，例如甘油，補一補水，然後塗抹橄欖油，鎖一鎖水，從而達到最理想的潤膚效果。

成分三：羊毛脂（Lanolin）

羊毛脂，顧名思義，羊毛出在羊身上，主要源自羊的皮脂，一般相信，接近人體的皮脂，同時如同海綿一樣，擁有很高的吸水性，同樣可以吸收水份、鎖住水份，滋潤粗糙、繃緊的肌膚，紓緩皮膚乾燥的症狀。

所以，真的要說的話，羊毛脂其實是一種不錯的潤膚劑。

問題是，在副作用上，相較而言，羊毛脂較容易會產生過敏，未必適用於敏感性的皮膚，所以，未必是一種理想的潤膚劑。

除了選對潤膚產品，還要學懂正確的使用方法，才能事半功倍！（christinhumephoto/unsplash）

建議使用方法

最後，在應用上，除了平常在需要的時候塗抹外，一般建議：

1. 可以在洗澡後塗抹，因為洗澡可以濕潤乾燥的肌膚，大大增加潤膚劑的滋潤功效，所以，建議在洗澡後，肌膚仍然處於濕潤的情況下，盡快塗抹，鎖住水份，達到理想的潤膚效果。但是，值得一提，水溫不宜過熱，大約37°C，便是了，因為過熱的水溫，會擴張肌膚底下的血管，促進血液循環，惡化皮膚痕癢的症狀。 2. 可以取代沐浴露，在洗澡的時候，直接塗抹在身上，然後利用清水，沖洗乾淨，重點是，洗澡後，肌膚上剩餘的水份，輕輕拍乾，避免擦拭，避免因為過度使用沐浴露而導致皮膚流失過多油脂，從而減少皮膚出現乾燥的機會。

（資料來源：小小藥罐子）

【濕疹皮膚】秋冬天氣乾燥易發作 自行選購藥膏要留意3大重點