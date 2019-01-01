【寒冷天氣】冬天開暖氣　孩子皮膚乾燥痕癢有得救！｜謝嘉雯中醫

中醫重視保暖；開暖氣雖然能令室內暖和，但也容易令空氣濕度過低，令皮膚流失水份，導致乾燥痕癢；對媽媽來說，甚至引致乾紋產生。除了影響皮膚，鼻腔、咽腔的黏膜亦可因乾燥而誘發咳嗽、流鼻血。中醫師有什麼辦法可以幫手舒緩，讓一家大小過一個溫暖的冬季呢？

開暖氣時，可同時開放濕器。（Getty Image）

開暖氣時，可以在室內置一盤水，或睡眠時，在床頭放一塊濕毛巾或一杯水， 甚至使用加濕器。理想的室內溫度若20至25度，濕度若40至70%，這樣室內環境既暖和，又不會對身體構成影響。

適時開窗換氣

開暖氣時，一般習慣關窗，避免冷風吹進。要是長期把門窗緊閉，室內容易侷促， 空氣轉趨混濁，要是家中有人生病，更是疾病傳染的溫床。建議每隔數小時，適時開窗換氣若10至15分鐘，令新鮮空氣流通室內，有益於健康。