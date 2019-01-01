【寒冷天氣】冬天開暖氣　孩子皮膚乾燥痕癢有得救！｜謝嘉雯中醫

撰文：謝嘉雯
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中醫重視保暖；開暖氣雖然能令室內暖和，但也容易令空氣濕度過低，令皮膚流失水份，導致乾燥痕癢；對媽媽來說，甚至引致乾紋產生。除了影響皮膚，鼻腔、咽腔的黏膜亦可因乾燥而誘發咳嗽、流鼻血。中醫師有什麼辦法可以幫手舒緩，讓一家大小過一個溫暖的冬季呢？
開暖氣時，可同時開放濕器。（Getty Image）
開暖氣時，可以在室內置一盤水，或睡眠時，在床頭放一塊濕毛巾或一杯水， 甚至使用加濕器。理想的室內溫度若20至25度，濕度若40至70%，這樣室內環境既暖和，又不會對身體構成影響。
適時開窗換氣
開暖氣時，一般習慣關窗，避免冷風吹進。要是長期把門窗緊閉，室內容易侷促， 空氣轉趨混濁，要是家中有人生病，更是疾病傳染的溫床。建議每隔數小時，適時開窗換氣若10至15分鐘，令新鮮空氣流通室內，有益於健康。
室內環境可以用加濕器、濕毛巾等小道具預防暖風機引致的皮膚乾燥，但仍屬治標不治本。
暖氣乃治標 潤肺乃治本
中醫認為肺主皮毛，想皮膚時刻保持潤澤，不因乾燥而瘙癢，就要注意潤肺。以下推介一款食療，製作簡單，適合一家人享用。
杏仁分苦杏仁（北杏）和甜杏仁（南杏），坊間習慣南北杏混在一起烹調。 北杏藥效較強，但有小毒， 絕對不能生吃，每人每天服用份量不多於10克為宜。
（謝嘉雯中醫提供圖片）
甜杏仁（南杏）脂質豐潤，又沒有像使用苦杏仁（苦杏）有食用過量或烹調不當引致身體不適的疑慮。
因此，作為食療，使用甜杏仁（南杏）製作杏仁茶既有滋養肺臟，使皮膚潤澤的功效，自然不易因乾燥而出現瘙痒和咽乾鼻燥了。
註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
謝嘉雯中醫師
兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。