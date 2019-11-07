【中風】缺血性腦中風救治黃金三小時　「FAST」口訣判斷中風徵狀

腦中風常讓人措手不及，更可能留下嚴重併發症，患者會變得肢體無力、無法行走、言語不清，甚至成為植物人，造成社會及家庭的重大負擔。 過去，中風患者皆無藥可醫。近年來，血栓溶解劑讓缺血性腦中風的治療出現一線曙光，大大增加了中風患者恢復的機會。然而，並非每位中風患者都適合使用血栓溶解劑治療，接下來就讓我們來認識中風及血栓溶解劑吧！

中風指的是供應腦部血流突然中斷，使腦組織無法獲得足夠的氧氣及養分，而在短時間內逐步壞死，將影響活動、思考、記憶等各項功能。

什麼是中風？（照護線上授權使用）

當血壓過高或血管過於脆弱，就有機會發生出血性腦中風，患者可能需要動手術移除血塊，此類患者人數較少。

有八成五的腦中風病人屬於缺血性腦中風，多起因於腦部血管硬化狹窄或是血栓塞住血管，我們接下來會討論的是缺血性中風的後續治療方式。

中風可以分成出血性腦中風及缺血性腦中風。（照護線上授權使用）

中風通常來的又急又快，而想要成功治療中風的第一步，就是快速認出這是中風！

辨別特徵的口訣正好是代表「快速」之意的「FAST」，請務必記住！（點圖了解更多）↓↓↓

醫生詢問病史、檢查身體狀況及抽血，評估是否為腦中風，接下來安排腦部電腦斷層。若確定電腦斷層影像沒有腦出血，並評估患者狀況，要決定能否以血栓溶解劑來治療缺血性腦中風。

從患者出現症狀到替患者注射血栓溶解劑治療的時間，一定要在三個小時之內。

送醫之後（照護線上授權使用）

血栓溶解劑能儘早疏通阻塞的血管，讓血栓溶解，逐步恢復腦部血流，是目前唯一能治療急性缺血性中風的藥物。

血栓溶解劑如何疏通血管？（照護線上授權使用）

需要符合以下條件，才考慮施打血栓溶解劑！

●懷疑急性缺血性腦中風，中風時間明確在三小時內 ●腦部電腦斷層沒有顱內出血 ●年齡在18到80歲之間（2018年11月起，台灣健保已開放給付血栓溶解劑予80歲以上之中風病人）

符合條件才能使用血栓溶解劑（照護線上授權使用）

什麼狀況不適合用血栓溶解劑？點擊下圖看清！

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血栓溶解劑將會增加中風患者33%復原的機會。然而血栓溶解劑並非全然沒有副作用。每100位患者使用血栓溶解劑，將有6個人發生腦部出血，但研究顯示不會增加患者死亡率。

因此醫生會慎選適合的患者，並期待大眾能快速辨別出親友中風了，把握治療中風的黃金三小時及時注射血栓溶解劑，才能達到最好的效果。

血栓溶解劑並非全然沒有副作用。（照護線上授權使用）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：中風該怎麼治療？（懶人包）】