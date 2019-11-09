【智慧齒】剝牙可能有併發症？　一文了解拔智慧齒前後須知

長智齒是件十分擾人的事，但令人更煩惱的就是長了顆「智障牙」！你是否被智齒這小東西折騰著？或是糾結著要不要把它拔掉？

智齒也稱為「智慧牙、智慧齒」，一般在17至21歲時才生長；它是第三大臼齒，從中間的門牙向左或右算起的第八顆牙，位於我們的牙床最末端。由於它在青春期後才生長，智齒一般都會受到空間限制，以致於斜著長、橫著長或倒著長，稱為「阻生齒」，近年來網絡流行語則將之稱作「智障牙」。

原始時代的人類需要靠更多的牙齒來磨爛未經煮熟和較硬的食物；根據生物進化論，智齒就是用進廢退的例證。一般人有28顆至32顆牙齒，如今我們不再需要智齒來咀嚼食物，因此並非每個人都會長齊4顆智齒，有些只長一到兩顆，甚至完全沒有。

然而，馬來西亞雙溪大年一名華裔婦女在拔智慧牙6天之後逝世。看到許多因拔智齒而昏迷，甚至死亡的報導，相信很多人都會有疑問：智齒不痛不癢，是否需要拔掉？什麽情況下非拔不可，而什麽情況下又可置之不理呢？想要拔智慧牙又不免考量費用和擔心其危險性。

馬來西亞口腔顎顏面外科醫生夏景安（Dr. Ha Kien Oon）對此表示：「拔智慧牙不會直接致死，反倒其他隱性原因，比方說病患沒有告知自己罹患其他疾病，如：心臟疾病、癌症，或在吃一些特定的藥物等等所引起的。如今醫療器材先進，可以透過3D X光檢查，再評估拔智慧牙的必要性及風險，只要檢查周全及病人與醫生的配合，無須過於操心。」

按圖即看那類人需要拔智慧齒：

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及早移除阻生齒

在馬來西亞，很多人都不太注重口腔和牙齒健康，也不會主動進行牙科檢查。智齒的生長或許不會帶來太大的不適和困擾，但倘若它已導致其他牙齒蛀壞或引起其他牙周病，則需嚴正看待，盡快處理。

「為什麽無端端去拔智慧牙？」、「拔智慧牙痛嗎？」、「拔智慧牙要多少錢？」這是記者在拔智齒期間常被朋友問的問題，而這些也是大多數人對拔智齒的疑慮。口腔顎顏面外科醫生夏景安表示，拔智慧牙的原因可分為兩種：預防性去除（Prophylactic Removal）和治療性去除（Therapeutic Removal）。「如果智齒已經開始腫痛，引起牙冠發炎、牙齒病變，如：長囊腫等，則被歸類為治療性去除，一定要拔掉該智齒。在照過牙齒X光後，若發現智齒有可能會引起蛀牙、牙周病、頜骨炎癥等，則可以在發病前預先移除。」

有些人因為怕痛或手術而拒絕拔智齒，夏景安指，如果智齒已經開始發炎而不及時移除，可能導致細菌感染更深的牙根或其他臉部及牙齒部位，造成更嚴重的發炎，到時則不是拔牙就能了事，治療會變得棘手，甚至提高危險性。

如果智齒已經開始發炎而不及時移除，可能導致細菌感染更深的牙根或其他臉部及牙齒部位，造成更嚴重的發炎（Hike Shaw／Unsplash）

此外，一些人的智齒是阻生齒，在移除的過程中需要局部麻醉及切開骨骼才能取出。若牙齒根部靠近神經線，牙齒專科醫生會採用其他方法移除。手術大約30至45分鐘，一次可拔除1至2顆智齒。有些病患想要一次性拔除4顆智齒，則需進行全身麻醉。夏景安指：「對牙根極靠近神經線的智齒，在日本牙科技術中有一項療法。我們會先切除暴露在外已蛀壞的智齒，進行縫合，將牙根埋在牙床之下。有些患者在一段時間後，智齒會慢慢地往上推；如果已遠離神經線，則可以進行二度手術，將智齒整個移除。」

光聽整個過程就覺得很恐怖，但夏景安表示只要做好事前的檢查，病患也不必太擔心。他解釋：「在進行任何牙科手術之前，醫生會給病人進行牙齒X光檢查。以前只有2D，而現在的技術則有3D X光及錐狀射束電腦斷層掃瞄（Cone-beam Computed Tomography，CBCT），三維立體影像可分析出智齒及神經線準確的位置。這可降低拔牙的併發症，也能減少病患的擔憂。」

相關併發症

聽聞拔智慧牙導致昏迷或喪命的報導，讓人對拔牙望而生畏。夏景安強調，拔智齒不會直接致死，只要病患能夠誠實報備自己的身體狀況，以及做好事前的檢查，拔牙其實並不可怕。他建議：「病患本身患有三高、心臟疾病或其他嚴重疾病，在做任何手術或治療都必須告知醫生，別以為只是普通拔牙而隱瞞；而孕婦其實可在孕期拔牙，但最好是在懷孕4至7個月進行，不建議懷孕初期或即將分娩的期間拔牙。」

夏景安列出一些拔智齒的併發症，但他也強調發生的機率相當小，勸該拔智齒的人士應盡早拔牙以免發生後患。

即按下圖了解更多拔智齒的併發症：

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注意事項

拔牙前

- 諮詢牙醫，若有其他疾病需告知醫生。 -進行2D、3D或CBCT Scan，以確定智齒及神經線位置。

拔牙後

- 依照醫生指示服用止痛藥及漱口消炎。 - 避免吃太硬、溫度高及辛辣食物。 - 可持續性冰敷以消腫。 - 保持口腔衛生，避免細菌感染。 - 避免做激烈運動，預防血液循環而導致傷口流血，或運動時的碰撞受傷。 - 若有異樣得立刻諮詢主診牙醫或到醫院檢查。

拔牙前記緊要諮詢牙醫，若有其他疾病需告知醫生。（Michael Browning／Unsplash）

有驚無險拔牙記

在寫著這篇報導時，記者才剛剛拔除了第四顆智慧牙。記者本身也是一個怕痛、怕看醫生的人，但為了箍‎牙，不得不拔除4顆智齒。拔牙前，有兩顆正常生長的智慧牙，和兩顆長歪了的「智障牙」。經歷了兩次牙科手術和普通拔牙，也曾有疼痛將近3個星期的經歷（可能是乾槽症所引起的）。由於拔牙期間收到很多朋友的提問，記者索性就找牙醫來和讀者們談談智慧牙這個課題。上述是醫生專業的意見，接下來純屬個人經驗之談，列出一些拔牙前後的細節供參考。

1.若你是外食者，建議可預先購買一些牛奶、豆漿、麵包及快熟粥等較軟且無須烹煮的食物。 2.流質食品若無法讓你有飽足感，可考慮吃馬鈴薯泥、豆花、半生熟蛋或雪糕等等。 3.拔牙前先將冰袋放入冷凍庫；拔牙後，回家立刻冰敷消腫。 4.在麻醉藥尚未退之前，很難控制嘴唇的咬合，使用吸管可幫助你進食及喝水。 5.嘴唇因過程中拉扯而破皮，可擦凡士林及潤膚霜，減少疼痛。 6.定時吃藥及漱口，別因怕痛而不刷牙。保持口腔整潔能讓傷口覆原得更快。

夏景安解釋，在進行任何牙科手術之前，醫生會給病人進行牙齒X光檢查，再評估拔智慧牙的必要性及風險，只要檢查周全及病人與醫生的配合，無須過於操心。

智齒的生長因人而異，有些人的智齒45度傾斜，有的是向著臉頰或口腔內側倒著長，有者則是平躺在牙床中。智齒未必只長在最末端，有可能會長在其他位置（圖中★標示處）。若要拔除智慧牙，則需透過CBCT Scan偵測位置，由牙醫評估手術療程及風險。

智齒未必只長在最末端，有可能會長在其他位置（圖中★標示處）。（馬來西亞東方網授權使用）

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：智齒拔不拔？】