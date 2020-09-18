護齒飲食｜醃青瓜黑醋損琺瑯質牙面　8種易在牙齒上留下污漬食物

每天吃的食物都可能會在牙齒上留下污漬，但其實只要正確地使用牙齒保健產品，並維持良好的口腔衛生習慣，牙齒還是可以讓牙齒保持潔白。本文將介紹8種容易在牙齒上留下污漬的食物，想讓自己擁有燦爛甜美笑容，就請參考下列說明。 文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼8種容易在牙齒上留下污漬的食物（按圖了解👇👇👇）

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1. 每天都會喝的咖啡和茶

很多人都喜歡在早晨喝咖啡或茶，不過這些飲料都很容易在牙齒上留下污漬，甚至可能會因此留下黃色斑點。

2. 精緻含糖的餅乾點心

大多數的人可能不會想到餅乾會在牙齒上留下污漬，但餅乾是加工、精製的碳水化合物裡面有很多糖，是口腔細菌孳生的營養來源，如果黏在牙齒上過久，就會導致蛀洞、侵蝕琺瑯質，並讓其他食物的色素更容易沾黏在牙齒上。

3. 蕃茄醬顏色鮮紅又酸

蕃茄醬的酸性濃度很高，加上吸引人的鮮紅色，很容易在牙齒上留下污漬。為了充分享受食物美味，吃意大利或薄餅的時候可以同時多吃西蘭花或菠菜，因為這些蔬菜會對口腔提供保護作用，降低牙齒留下污漬的機會。

4. 吃漿果或喝漿果的果汁

雖然漿果多汁、營養素豐富，但它們鮮豔的色素會沾附在透明的琺瑯質上，並在牙齒表面留下一層薄膜。如果喝漿果做成的果汁，建議使用吸管，減少牙齒接觸的時間。

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5. 充滿鮮豔紅色素的紅菜

紅菜（又稱甜菜）有非常誘人的深紅色，但這也正是在牙齒上留下紅色污漬的原因。它們深紅、強烈的顏色，也同樣會沾染衣服和尿液。

6. 又深又酸的意大利黑醋

又稱意大利陳年葡萄醋；其實醋都含有酸性成分，會破壞琺瑯質使牙齒表面受損，加上這種醋顏色又深，吃了不只有破壞力，也有染色力。不過意大利黑醋如果跟萵苣或其他蔬菜一起吃，蔬菜能有效在口腔形成保護作用，降低意大利黑醋在牙齒上留下污漬的效果。

7. 酸酸鹹鹹的醃青瓜

雖然醃青瓜搭配一些食物吃起來很美味，但它是酸的，可能會對牙齒造成傷害，所以一口氣別吃太多。

8. 成分有黏性的山核桃

儘管山核桃 含有對健康有益的維他命E，但食用過多山核桃 ，尤其是黑山核桃 ，會使牙齒留下污漬，因為山核桃本身有黏性，會容易使色素附著在牙齒表面。

吃到易染色食物的辦法

吃完這些東西後可以立刻漱口、刷牙，污漬停留在牙齒上的時間愈久，要消除它們就變得愈困難。定期給牙醫洗牙，或使用美白貼片保護牙齒也有效。當然，留意自己吃下去的東西也很重要。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：在牙齒上留污漬的食物～顏色深最麻煩】