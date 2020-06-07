【拔牙後飲食】拔完智慧齒可以吃什麼？3類食物促進傷口癒合

常聽到「牙痛不是病，但痛起來要人命」，拔智慧齒可謂是不少人共同的「痛苦經驗」，雖然是平常不過的事，但畢竟是一項小手術，為了不刺激牙齒，與更好地讓傷口癒合，根據台灣衛福部的衛教資訊，拔牙後也必須注意飲食，現在就為你整理出拔完智慧齒後可以吃的、且有助促進傷口癒合的幾類食物。

拔完智慧齒可以吃什麼食物？（點擊下圖看清！）

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1. 牛奶、果汁、清湯

若傷口沒有持續流血，可開始吸取流質的食物，如牛奶、果汁、清湯等，需注意飲料不能太燙，也避免使用吸管，應以杯子就口飲用。牛奶中含有的維他命A和蛋白質也有助傷口癒合。

2. 乳酪、布甸、果凍、雪糕

術後4小時左右，可以吃冷食讓血管收縮，有利止血，也有助減輕拔牙後的水腫和疼痛，但必須以軟的、半流質的食物為主，如乳酪、布甸、果凍、雪糕等，乳製品和蛋製品所含有的蛋白質也有助傷口修復。

3. 蒸蛋、稀飯、燕麥片、豆花、蔬菜泥湯

術後一到兩天仍必須避免太燙、太刺激性的食物，也不要吃容易嵌塞在牙縫間的肉製品，並應注意營養的補充。可吃一些較清淡、不需咀嚼太多的食物，如蒸蛋、稀飯、燕麥片、豆花、蔬菜泥湯等，深綠色的蔬菜與燕麥片所含有豐富維他命，可以幫助傷口更好地癒合。

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