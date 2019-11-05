【護膚貼士】秋冬乾燥更要注意保濕、控油　了解4類皮膚護理方法

秋冬天氣乾燥，有人慶幸可擺脫滿臉油光的日子，但亦有人擔憂乾紋漸現。其實，天氣狀況對皮膚的影響，非常視乎個人的皮膚類型，而護理亦需要因應膚質使用不同的方法及產品。 那到底皮膚有哪幾大類？不同皮膚類型又可以怎樣應對乾燥天氣？此外，不少人愛在冷天洗熱水澡，但這有機會令皮膚流失油脂，又有什麼貼士可解決？皮膚科專科醫生林嘉雯不但為大家逐一解答，更會分享一些可影響皮膚狀況的生活細節。 撰文：皮膚科專科醫生林嘉雯

近日天氣轉涼，空氣中的相對濕度亦有所下降，皮膚因而變得乾燥，不少人都開始勤加護理（資料圖片）

皮膚對人的外表影響甚大，護理皮膚的工作不能馬虎，尤其轉季後天氣漸變乾燥，皮膚也更容易受到刺激，出現各種問題。為免天氣改變影響皮膚狀況，不如做定預防工作，著重保濕！

皮膚大致上可分為四大類型（按圖）：

大部份人屬於混合性皮膚，極少人屬中性皮膚。衣櫃要轉季，護膚品也要，除了較為得天獨厚的中性皮膚外，不同膚質的人在秋冬轉乾燥的期間，一般都要就使用的護膚品進行適當的調整。

乾燥天氣下，不同皮膚類型在使用護膚品上應注意的地方（按圖）：

洗熱水澡易令皮膚乾燥？

隨著氣溫下降，濕度亦會降低，皮膚容易流失水分，變得乾燥，最有效的護膚方法就是「開源節流」，減少皮膚油脂流失。

其中一個容易導致皮膚流失油脂的行為就是不少人冬天時最愛做的事——洗熱水澡！天氣轉涼，洗熱水澡是自然不過的事，但熱水可以洗走皮膚油脂，令皮膚變得乾燥。

在天氣寒冷時，不少人都會想洗一個「暖笠笠」的熱水澡，甚至不知不覺越洗越久，有機會令皮膚變得乾燥。（jernejgraj/unsplash）

如果不想因貪一時舒服而影響皮膚狀況，不妨參考以下的洗澡貼士（按圖）：

生活細節亦影響皮膚？

不少人護膚只著重在表面塗抹各種保養產品，但其實日常生活的許多細節都會影響皮膚狀態，如衣服應盡量選擇不刺激皮膚的物料（如全棉），有需要穿上羊毛衣，也最好要以全面的內衣褲打底；保持家居環境清潔也十分重要，建議每星期更換床單被鋪枕頭套，可以預防塵蟎及真菌滋生而造成敏感。

最後，健康的生活習慣如均衡飲食、多做運動、低壓生活等，雖然是老生常談，但實際上的確是有助增加抵抗力及促進皮膚新陳代謝，因此絕不能忽視！

皮膚科專科醫生林嘉雯（撰稿人授權提供）

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