【家居急救】燙傷要敷冰？割傷怎止血？　學習受傷、哽塞處理方法

有云「不怕一萬，最怕萬一」，萬一遇上緊急命危的狀況時，沒有基本的急救知識的話，必會兵慌馬亂。當有意外時，什麼應做，什麼不應該做？學會基本急救知識，救人救己！

意外時有發生，小至輕微損傷，大至需要入院治理，這期間有什麼方法可以防止傷患惡化？（brookanderson/unsplash）

周遭環境潛伏危機，不論在街上、工作地方，甚至在家裏，常見的少不免燙傷、流血、鯁喉等。然而，早於今年九月，衛生署首次公布《香港遇溺個案報告》，題示「意外淹死」的個案有193宗，當中佔6.7%因家居活動致死亡（如洗澡和洗衣服）。可見，意外防不勝防，有必要熟讀以下急救須知。關於急救，你認知有多少？

處理燙傷／燒傷

處理傷口前，先了解燙傷／燒傷一般分三級（按圖了解）：

Q：燙傷／燒傷時應否擺放冰塊於傷口上，以減輕痛楚？

不應。燙傷／燒傷時有六大不能做的事，包括：

+ 3 + 2

Q：該如何處理燙傷／燒傷？

遇到一般燙傷／燒傷時，可以跟隨以下步驟處理：

+ 4 + 3 + 2

遇到化學劑燒傷時，可以跟隨以下步驟處理：

+ 3 + 2

處理出血

秋冬季節尤其乾燥，令皮膚容易受損，能輕易被紙張割至出血。常見的外出血有五類，有些會自行止血，部分則血不流止，會危害生命，必須多加留意。

按圖了解五大常見外出血類型：

+ 2

Q：割傷出血時，傷口有異物時，可否拔出？

不能，出血時有兩大不應做的事項：

1.切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散

2.勿拔出深入傷口的異物

Q：出血時該如何處理？

+ 10 + 9 + 8

Q：若傷勢嚴重，肢體斷裂時該如何處理？

步驟一：跟隨上述外出血的止血方法處理

步驟二：將斷肢放入潔淨的膠袋內。用另一容器（如膠盒或膠袋）盛載冰塊，然後將連膠袋的斷肢放進去。切勿用水浸洗斷肢或讓斷肢直接接觸冰塊

步驟三：將傷者及斷肢一併送院，以便安排重新接合

處理鯁喉

Q：可用手取出口內的異物嗎？

值得留意，用手取出哽塞在氣道的異物時須小心，以免把異物愈推愈深。若看不見異物，就不要強行挖取，這會損害喉嚨，使其腫脹，氣道就會更加縮窄。

Ｑ：該如何處理哽塞？

首先評估傷者呼吸道受阻塞的嚴重程度，嚴重的阻塞應儘快急救，刻不容緩。

輕微的阻塞：傷者能說話回應及發出咳嗽，鼓勵傷者盡量咳嗽，自行把異物咳出

嚴重的阻塞：傷者未能回應，如不能說話、呼吸困難、發紺(皮膚、指甲、嘴唇紅色部分變成紫藍色)、用手抓著頸項表現痛苦等

+ 3 + 2

其實部分機構提供急救課程，如有需要可報讀急救課，以備無患。若抱有任何疑問，應先諮詢醫生及專業人員！

（資料來源：醫療輔助隊、衛生防護中心、衛生署）

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