【大腸癌】及早發現瘜肉減風險　一文了解參加大腸癌篩查計劃詳情

在香港，癌症一直是令人聞之變色的奪命重症，而大腸癌更是近年最多人確診患上的癌症之一。由政府資助、衛生署推行的大腸癌篩查計劃在2018年8月開始恆常化，希望找出潛在的高患病風險人士，讓有需要人士及早切除有機會惡化為大腸癌的大腸瘜肉。 不過，大腸癌篩查計劃推行近一年，參加率仍然而有待提高，不少人對計劃的內容亦所知不多。本文將詳解計劃具體包括的檢查及參加篩查計劃的資格、途徑等事項，有需要人士千萬不能錯過！

大腸癌篩查計劃的最理想成效是在病人尚未演變成癌症時，把瘜肉切除。（資料圖片／鄭子峰攝）

近年成為港人頭號殺手的大腸癌，在大多數情況下，都是細小的大腸瘜肉演變而成。由於這種惡化過程可能歷時十年或以上，因此定期進行大腸檢查，查看有沒有出現瘜肉，絕對有助減低患上大腸癌的風險。

由食物及衛生局統籌的《香港癌症策略》以加強癌症防控工作及改善癌症病人的生活質素和提高存活率為目標。（資料圖片）

先簡單了解大腸癌篩查計劃有何重要（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

大腸癌成去年最常確診癌症

根據政府在今年7月公布的首份《香港癌症策略》，在2018年度，估算新增的確診大腸癌個案達5,780宗，佔癌症新症總數的17.4%，位列所有癌症中的第一；同年度，大腸癌的死亡數字達2,279宗，佔癌症死亡總數的15.8%，僅次於肺癌。

合資格篩查人士？

政府在2016年9月展開大腸癌篩查先導計劃，並在2018年8月把篩查計劃恆常化。根據衛生署，參加大腸癌篩查計劃的條件如下（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

篩查計劃會按覆蓋年齡分三階段進行，目前已進行至第二階段，而第三階段的詳情及開展日期則尚未公布。三個階段的分別覆蓋年齡如下：

第一階段：61至75歲的人士

第二階段：56至75歲的人士（2019年1月1日開始至今）

第三階段：50至75歲的人士

篩查計劃做什麼？

由於早期大腸癌或會有大便帶血的情況，所以篩查計劃會包括大便隱血測試，以檢測參加者的大便中會否有肉眼看不見的血液。如果測試結果呈陽性，參加者就需要接受大腸鏡檢查，而檢查過程中若發現瘜肉，醫生會把瘜肉切除並進行化驗，從而減低瘜肉變癌的機會。

根據衛生署，大腸癌篩查計劃的流程如下（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

第一步：尋找參加計劃的基層醫療醫生

可瀏覽衛生署「大腸癌篩查計劃」網站，獲取相關醫生名單，或查看診所外有沒有張貼計劃的標誌。

第二步：約見基層醫療醫生

參加者須於診症時出示身分證或豁免登記證明書，再由醫生評估是否適合參加計劃。經醫生評估適合參加計劃後，可簽署同意書，登記加入計劃，同時會獲發有關的資料及大便隱血測試採便管。

費用：政府資助280元診金，需否再額外支付費用視乎醫生

第三步：大便隱血測試

由參加者自行採集大便樣本，並把指定時間內把樣本交回30個指定收集點的其中一個，然後等待醫生通知測試結果，具體安排應由參加者和其醫生自行商議。

費用：免費

第四步A：大便隱血測試結果呈陰性

如接獲通知大便隱血測試結果呈陰性，表示送交的大便樣本中沒有驗出血液，參加者只需繼續留意有沒有出現大腸癌症狀，並按醫生指示每兩年再接受測試。

費用：免費

第四步B：大便隱血測試結果呈陽性

如接獲通知大便隱血測試結果呈陽性，表示送交的大便樣本中驗出血液，參加者需再約見基層醫療醫生進行第二次診症。醫生會向參加者解釋測試結果，並轉介參加者至專科醫生作大腸鏡檢查。

費用：政府資助280元診金，需否再額外支付費用視乎醫生

第五步：大腸鏡檢查

大便隱血測試結果呈陽性的參加者需在基層醫療醫生轉介下，約見有參加計劃的大腸鏡醫生（相關醫生名單可瀏覽衛生署「大腸癌篩查計劃」網站），並安排接受大腸鏡檢查。

大腸鏡檢查的基本服務包括檢查及切除瘜肉（如有）的病理組織檢驗，但不包括在私家醫院住院、因檢查期間未能切除所有瘜肉而須安排再次切除以及因確診患大腸癌而需接受治理等。

費用：政府會資助基本服務的大部分費用，醫生只可額外向參加者收取不超過1,000元的費用

政府資助的大腸鏡檢查基本服務包括切除瘜肉的病理組織檢驗及報告，參加者最多只需額外支付不超過1000元的費用。（資料圖片）

七成醫生切瘜肉無額外收費

根據衛生署， 97%參與計劃的基層醫療醫生不會收取額外費用；至於大腸鏡醫生，如不需切除瘜肉，約82%不會收取額外費用；如需在大腸鏡檢查時切除瘜肉，亦有約69%不會收取額外費用。

643名參加者確診大腸癌

此外，衛生署亦指，截至2018年9月，參加計劃的人士達約11.5萬，其中在交回大便樣本並得出測試結果的參加者中，有約1.2萬（約13%）結果呈陽性；而接受了大腸鏡檢查的參加者中，則有643名確診大腸癌。

政府在《香港癌症策略》提出，未來會致力把大腸癌篩查計劃的覆蓋率相對增加 30%。所謂有備無患，大家如果符合參加資格，都不妨積極考慮參加篩查計劃！

（資料來源：衛生署「大腸癌篩查計劃」網站）

相關文章：【自我檢測】你是否大腸癌高風險人士？ 11條問題快速評估！

大腸癌五大病徽（01製圖）