【秋冬咳嗽】認清3種咳嗽成因　痰的顏色是黃是綠可知病情

肺都快咳出來了咳咳咳！喝咳藥水都快喝出糖尿病了，還不能痊癒！咳嗽看似小病，稍不注意則會釀成大禍！到底咳嗽多久才需要看醫生？市面上的咳嗽藥水是否有效？

許多人都會視咳嗽為「小病」一樁，自己當醫生喝止咳藥水，或是燉煮草藥來解決。但在馬來西亞，肺癆屬高危疫疾，況且咳嗽的原因很多，若久咳不癒，則需正視。

相信每個人都經歷過嚴重咳嗽，有時咳得胸口疼痛，有些人更自嘲「肺部都快咳出來了」。美國在去年就有一個血淋淋的案例，一名男子在猛咳中，意外咳出右肺的支氣管樹，在一周後就因為心臟衰竭而逝世。

許多人都會視咳嗽為「小病」一樁，自己當醫生喝止咳藥水，或是燉煮草藥來解決。（視覺中國）

咳嗽具有清除呼吸道異物和分泌物的保護性作用。它看似小病痛，不足以致命，但久病不醫會對身體和生活造成很大的影響。咳嗽是一種呼吸道常見的突發性症狀，呼吸道肌肉收縮，肺部內壓力升高，在聲門張開後，空氣從肺部迅速排出。 蔡偉業醫生

在西醫，咳嗽有分為急性（Acute）和慢性（Chronic），蔡偉業指：「急性是指咳嗽少於8個星期，而慢性則是咳嗽症狀超過8星期。但由於肺結核是馬來西亞近年來高危險的傳染病，因此咳嗽超過2星期就一定要求醫，以策安全。」

在中醫角度咳嗽有八綱辨證，分別是：陰、陽、表、裡、寒、熱、虛和實。

一般人無法從肉眼去辨證咳嗽的種類。造成咳嗽的起因很多，治病必求於本，因此最好詢問專業醫生或醫師。目前大馬中藥劑的種類有藥材、顆粒、溶劑、藥丸、藥片、膠囊等等。醫師會判斷，並根據病人方便服用的方式開藥方。 中醫師韋志和

久病成醫？胡亂用藥無助病情

咳嗽時，許多人會先到藥局買止咳藥來解決。就西醫觀點而言方面，咳嗽藥多有止咳、化痰的功效。但引起咳嗽可能是因為對花粉、寵物的毛髮或灰塵導致；有些人咳嗽則伴隨著傷風、發燒。蔡偉業強調：「在某些情況下，患者需要搭配抗生素服用才能有效醫治咳嗽。但民眾切勿濫用抗生素，以免身體產生抗藥性。」

有些人士如：孕婦、小孩或一些疾病患者，也不適用特定的抗生素。因此這群人和老人則需注意用藥劑量和選擇。蔡偉業補充：「看醫生時，需告知有否其他疾病。如：肝腎或心臟功能不佳者。然而，糖尿病患者在服用咳嗽藥水時，需時刻驗血糖。大多數咳嗽藥有讓人嗜睡疲倦，若工作需要專注力集中者，可告知醫生。」

有些人士如：孕婦、小孩或一些疾病患者，也不適用特定的抗生素。（Suhyeon Choi/Unsplash）

至於呼吸道敏感的病患，蔡偉業指單靠止咳藥水或喉糖或許可以暫時止咳，但不是長久之計。他建議：「如果懷疑自己對某些物質敏感，可到診所或者醫院接受過敏原測試。解決了過敏問題，即能根治長期咳嗽。」

咳嗽時，有的人基於衛生考量會戴上口罩。蔡偉業說，一般的口罩無法有效隔離細菌，建議戴N95口罩。但礙於價位高且不透氣導致病人不舒服，很多人都不會選​​擇該口罩。「我認為有戴口罩好過不戴，大家還是要有衛生意識。若佩戴現在流行的布質口罩，則需加強衛生，勤加清洗以防止細菌殘留。」

想治癒咳嗽，先找出根源

無論中西醫，都強調治病需先找到病的根源。除了我們普遍知曉的感冒、發燒等引起的咳嗽之外，就連胃酸逆流和藥物副作用也會導致咳嗽。蔡偉業說：「胃酸逆流導致呼吸道和食管下端括約肌無法正常運作，唾液或痰液會卡在咽喉處。因此會造成病人久咳不癒、聲音沙啞、經常性喉嚨痛或時常清喉嚨。」為了治癒胃酸逆流引起的咳嗽，蔡偉業提醒病患一定要定時進食，減少胃酸逆流的可能性。

蔡偉業也提及某種降低高血壓的藥物也會引起咳嗽，因此在服用該藥物後咳嗽，可告知醫生。他補充，「年齡也是咳嗽時需要關注的事情之一。年紀大了，尤其是中風病患，咽喉部肌肉開始退化和鬆弛可能會造成咳嗽問題。若咳嗽時帶有血絲的痰液，則需當心是否肺部或耳鼻喉癌症所引起的。」

他補充：「至於2歲到6歲的小朋友，他們很喜歡把異物，如：電池、橡膠圈、小玩具等塞進嘴巴。當他們噎住時也會引起咳嗽，因此父母要多加留意。當孩子在沒有發燒、感冒的情況下突發咳嗽，必須帶他們去照X光。」

無論中西醫，都強調治病需先找到病的根源。除了我們普遍知曉的感冒、發燒等引起的咳嗽之外，就連胃酸逆流和藥物副作用也會導致咳嗽。（資料圖片）

肺部怕冷注意保暖

工作環境溫度低和有灰塵會引發乾咳，有些人會習慣性清喉嚨。建議調好室內溫度或做好保暖，則可減低咳嗽機率。韋志和也補充：「燥咳屬於虛咳的一種，肺部怕冷，因此保暖和溫水能抑制咳嗽。」蔡偉業也希望長期抽煙飲酒者能稍加控制，最好是戒酒戒煙。煙酒會導致慢性咳嗽，或可能演變成肺部或耳鼻喉癌症。久咳不癒，並且伴隨著胸腔疼痛、氣喘，只要超過兩個星期，一定要盡快求醫。

點擊下圖看清不同咳嗽成因！

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通過痰液的顏色是可以幫我們觀察出身體狀況（馬來西亞東方網授權使用）

照X光檢測肺癆

肺癆（Tuberculosis,TB）又稱肺結核，是大馬近年來傳染力極高的肺部疾病。咳嗽則是肺癆極為明顯的徵兆之一。咳嗽超過2星期並帶有血絲痰液者，一定要到醫院照X光。

肺癆患者需隔離接受治療。肺癆傳染途徑分別為「飛沫傳染」及「空氣傳染」。當細菌附著在痰液、講話時所噴出的飛沫，曾有研究顯示，致病的飛沫可傳播約2.5公尺，不慎吸入帶菌的飛沫則有機會感染。患者若隨地吐痰或未戴口罩，飛沫接觸到空氣或附著在塵埃，則可能會擴大感染範圍。不管是哪一種咳嗽，建議佩戴N95口罩以確保口水或病菌肆意傳播，以防引發他人疾病感染。

相關症狀：

咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重驟降、沒有胃口、可帶有血絲的痰液／咳血、胸痛氣喘、疲勞倦怠

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【健康】咳嗽不治 遂成大患】

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